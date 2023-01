The Batman parte 2, annunciata la data d’uscita del film Il sequel del film sulla nuova versione del Cavaliere Oscuro uscirà nel 2025, c’è la data. Presto altri progetti con l’Uomo Pipistrello grande protagonista dell’universo della DC Comics.

James Gunn e Peter Safran, responsabili del nuovo DC Universe, hanno svelato una serie di notizie interessanti per i fan di Batman e non solo. La saga con Robert Pattinson, diretta da Matt Reeves, proseguirà sotto l'egida della DC Elseworlds, ovvero Altri Mondi. Di questo filone faranno parte tutti quei film che non saranno direttamente connessi al corrispettivo DC del Marvel Cinematic Universe. The Batman parte 2 sarà quindi inserito nello stesso universo narrativo di Joker e del film su Superman che sarà prodotto da J.J. Abrams.

Quando esce Batman 2

Ma quando esce Batman parte 2? Il sequel del film sulla nuova versione del Cavaliere Oscuro uscirà il 3 ottobre 2025. Tra i progetti paralleli sempre legati a questo franchise, c'è la serie tv dedicata al personaggio del Pinguino, interpretato da Colin Farrell. Il sequel del film era davvero una formalità, sia considerato lo sviluppo narrativo ancora tutto da approfondire, sia il grande successo ai botteghini. Gli incassi del primo capitolo, The Batman, sono arrivati a quota 760 milioni di dollari nel mondo, 370 solo negli Stati Uniti. Il film ha realizzato anche numeri interessanti in home video e in digital streaming.

Non sarà l'unico Batman

Batman continuerà a essere grande protagonista in altre versioni e con altri interpreti. È stato annunciato The Brave and the Bold, dedicato al figlio di Bruce Wayne, Damian, che vestirà i panni di Robin. Ci sarà un altro attore, quindi, a interpretare Bruce Wayne. Nel controverso e atteso film The Flash, saranno in arrivo due versioni distinte, che sono in realtà due ritorni: Michael Keaton e Ben Affleck. Il primo è stato Batman nei due film di Tim Burton. Ben Affleck ha interpretato l'Uomo Pipistrello in tre film: Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League.