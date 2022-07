Spiderman: No Way Home è il più visto su Netflix Dopo aver conquistato il box office, il film conquista anche il mercato delle piattaforme: subito in testa tra i film più visti di Netflix.

Dopo aver conquistato il box office, il film conquista anche il mercato delle piattaforme. Era prevedibile: Spiderman: No Way Home, disponibile su Netflix dal 16 luglio, è balzato subito in testa alle preferenze degli abbonati alla piattaforma. Il film con Tom Holland, che unisce con l'escamotage del multiverso anche i precedenti attori che hanno interpretato l'Uomo Ragno, Tobey Maguire e Andrew Garfield, ha attirato su di sé tutta l'attenzione del pubblico dello streaming.

Il film è arrivato in piattaforma

Il film è arrivato anche su Sky e Now. Proprio il broadcast che trasmette anche via satellite ha creato un canale ad hoc, Sky Cinema Spider-Man (303) con una programmazione che contiene tutti i film dedicati all'Uomo Ragno, incluso anche i due film dedicati al suo nemico Venom. Oltre agli ultimi due film con Tom Holland, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home c'è ovviamente il terzo Spider-Man: No Way Home. Inoltre, ci sono i due film diretti da Marc Webb con Andrew Garfield: The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro. Poi c'è la trilogia di Sam Raimi, amatissima, con Tobey Maguire che ha segnato un punto di svolta per le generazioni degli anni 2000.

Tutti i numeri di Spiderman: No Way Home

Con oltre 600 milioni di sterline in dieci giorni, Spiderman No Way Home è diventato il film di Hollywood che ha guadagnato di più nel 2021, battendo anche No Time Die con James Bond. Non solo il film ha fatto numeri incredibili al botteghino, ma anche lo stesso teaser trailer ha raggiunto visualizzazioni da record: 356 milioni di persone lo hanno visto in 24 ore. Il precedente record era di "Avengers: Endgame", il film Marvel che ha chiuso una delle saghe più amate – terminate con l'uscita di scena di due personaggi principali: 289 milioni di visualizzazioni, questo era il precedente record.