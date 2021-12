Spiderman No Way Home è il film che ha incassato di più nel 2021 Con oltre 596 milioni di sterline in dieci giorni, Spiderman No Way Home è diventato il film di Hollywood che ha guadagnato di più nel 2021, battendo anche No Time Die con James Bond.

A cura di Elisabetta Murina

Oltre 596 milioni di sterline in dieci giorni (più di 700 milioni di euro). Spiderman No Way Home è il film di Hollywood che ha guadagnato di più nel 2021. Uscito al cinema lo scorso 15 dicembre, il terzo e ultimo capitolo della trilogia con Tom Holland e Zendaya ha battuto ogni record. Il suo incasso è superiore a No Time To Die, della saga di 007 con James Bond, che ha incassato 547 milioni di sterline. Dopo essere balzato in cima alle classifiche degli incassi anche in Italia, il successo dell'Uomo Ragno non sembra intenzionato ad arrestarsi.

L'incasso da record di Spiderman No Way Home

Nel suo weekend di apertura, Spiderman No Way Home ha guadagnato più di 443 milioni di sterline e si è classificato al terzo posto come debutto globale più grande di sempre, dietro a Avengers: Endgame (907 milioni di sterline) e Infinity War (483 milioni di sterline). In una recente intervista rilasciata il 20 dicembre e riportata dal sito The Indipendent, il CEO di Sony, Tom Rothman, ha commentato gli ottimi numeri raggiunti dal film: "I risultati storici di Spider-Man: No Way Home di questo fine settimana, provenienti da tutto il mondo e di fronte a molte sfide, riaffermano l'impatto culturale senza pari che i film cinematografici esclusivi possono avere quando vengono realizzati e commercializzati con visione e determinazione". Via Instagram, anche l'attore protagonista Tom Holland ha parlato del film, descrivendolo come "un sogno che è diventato realtà" e ringraziando tutti per l'amore e il supporto che ha ricevuto.

Spiderman No Way Home è il film più votato dal pubblico

Spiderman No Way Home ha ottenuto ottimi risultati anche in termini di apprezzamento del pubblico. Rotten Tomatoes, che si occupa di raccogliere recensioni sul mondo del cinema e della tv, ha fatto sapere via Instagram che il film ha ottenuto "un punteggio del pubblico del 99%". Questo risultato lo ha fatto diventare attualmente "il film più votato" del sito, con "un minimo di 20.000 valutazioni verificate del pubblico".

Spiderman No Way Home è primo anche in Italia

Il film Marvel ha risollevato gli incassi dei botteghini anche in Italia. Solo nei primi cinque giorni dopo l'uscita, ha guadagnato cifre record: un totale di 11.226.278 euro, portando in sala quasi 1 milione e mezzo di spettatori. Con questi numeri, si è classificato al primo posto nella classifica dei film con maggior incasso in Italia. Ha sorpassato ampiamente Eternals, dell'Universo Marvel, e si è posizionato subito dopo No Time To Die.