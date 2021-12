Spiderman No Way home è il film che ha incassato di più in Italia nel 2021: la classifica boxoffice In Italia il successo è alle stelle. Solo nei primi 5 giorni il terzo capitolo della saga ha portato in sala quasi 1 milione e mezzo di spettatori, per un totale di 11.226.278 euro.

A cura di Giulia Turco

Ci voleva Spider-man per risollevare il botteghino delle sale cinematografiche in Italia. Mentre la possibilità, anche solo remota, di tamponi obbligatori per entrare al cinema mettono a rischio una lenta ripresa del settore, ci sono titoli come il terzo capitolo della fortunata saga Marvel che lanciano segnali positivi. Spider-man – No way home che vede ancora un instancabile Tom Holland sta incassando cifre da record in tutto il mondo. Solo in Italia il successo è alle stelle, considerando che solo nei primi 5 giorni ha portato in sala quasi 1 milione e mezzo di spettatori, per un totale di 11.226.278 euro.

La classifica dei film con più incassi nel 2021

Già dai primi giorni in sala, il terzo capitolo di Spiderman ha incassato una cifra record che l'ha fatto schizzare in cima alla classifica dei film con il maggior incasso in Italia nel 2021, sorpassando ampiamente Eternals, dell'Universo Marvel, che ha incassato un totale di 8.404.961 euro e subito dopo No Time To Die con 8.016.723 euro. Ecco la top 10 del 2021 in Italia:

Spider-Man No Way Home (Sony/Marvel USA Warner Bros Italia distribuzione) dal 15/12

Incasso 11.226.278 €

Incasso 8.404.961 €

Incasso 8.016.723 €

Incasso 7.318.081 €

Incasso 7.108.800 €

Incasso 5.097.100 €

Incasso 4.864.243 €

Incasso tot. 4.772.899 €

Incasso € 4.345.336

Incasso tot 3.822.820 €

Cosa aspettarsi dal nuovo Spider-Man

Si tratta del terzo ed ultimo film della nuova saga di Spider-Man ed è il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe. Il primo film è stato Spider-Man: Homecoming, uscito nel 2017, il secondo film è stato Spider-Man: Far from Home, uscito nel 2019. Questo dovrebbe essere l'ultimo film di Spider-Man. le aspettative sono altissime, anche in considerazione del fatto che sarebbe l'ultimo film con Tom Holland nei panni del supereroe. Lo ha dichiarato il regista Jon Watts in una intervista a Empire, dicendo che "questo film è essenzialmente Spider-Man: Endgame".