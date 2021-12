Spider-Man: No Way Home, gli spoiler sulle scene post credit del film “Spider-Man: No Way Home” è disponibile da giovedì 15 dicembre nelle sale e tutti si chiedono quante scene post credit ci sono e di cosa parlano.

La scena post–credit di Venom 2

Spider-Man: No Way Home è uscito nelle sale a partire dal 15 dicembre ed è subito balzato in cima alla vetta dei film più visti dell'anno. La ciliegina sulla torta di un film che è destinato a fare storia è la presenza di ben due scene post-credit. La prima scena viene subito dopo la fine del film mentre per l'altra, bisogna attendere tutta la fine dei titoli di coda. Spider-Man: No Way Home mette il punto alla trilogia. Gli spettatori e tutta la critica stanno apprezzando il film con Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch che, come anticipato, ha rispettato tutte le attese: dalla presenza degli altri due Spider-Man, Tobey Maguire e Andrew Garfield, a quella di tutti gli altri cattivi delle linee narrative precedenti: Jamie Foxx/Electro, Alfredo Molina/Dr. Octopus, Willem Defoe/Green Goblin, Thomas Haden Church/Sandman e Rhys Ifans/Lizard. Tra le altre sorprese, anche la presenza dell'avvocato Matt Murdoch/Daredevil interpretato da Charlie Cox. Questo pezzo, quindi, contiene spoiler sul contenuto delle scene post-credit.

La prima scena post credit con Venom

Per la prima volta il mondo di Spider-Man si intreccia con quello di Venom, che è una delle sue nemesi più interessanti nel mondo dei fumetti. È una scena che si lega anche a quella già vista nei post-credit di Venom 2. Eddie Brock (Tom Hardy) e il simbionte vengono catapultati nella dimensione del Marvel Cinematic Universe venendo a sapere di tutto quello che è successo, dagli Avengers al blip fino alle minacce aliene. Quando l'incantesimo viene ripristinato, ritornano indietro ma resta nell'universo "alternativo" anche un pezzetto di Venom. Cosa succederà in futuro?

Una sequenza del film

La seconda scena post credit con Doctor Strange

La seconda scena post-credit di Spider-Man: No Way Home può essere considerata come una sorta di teaser del prossimo film, Doctor Strange nel multiverso della pazzia, dove rivedremo sia Benedict Cumberbatch sia Elizabeth Olsen dopo "WandaVision". Vedremo una versione oscura di Doctor Strange, vedremo il mostro Gargantos e il monaco reietto Mordo, interpretato da Chiwetel Ejiofor. Non resta che aspettare il 2022, quando uscirà il film.