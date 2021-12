Don’t Look Up, gli spoiler sulle scene post credit del film Netflix “Don’t Look Up” ha due scene post credit nascoste che completano il finale e aggiungono, se possibile, un altro carico di risate. Ecco le due scene con spoiler.

"Don't Look Up" è il film del momento su Netflix. La commedia satirica di Adam McKay con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Mark Rylance, Cate Blanchett e tanti altri, è stabilmente in cima alla Top 10 dei più visti sulla piattaforma on demand. Non solo: è probabilmente il film più chiacchierato dentro e fuori dai social media grazie alla sua trama irriverente e alla sua struttura accattivante. Se non avete visto il film, sappiate che ci sono pesanti spoiler sul finale di Don't Look Up e sulle due scene post credit finali.

La prima scena post credit con Meryl Streep

La commedia "Don't Look Up" ha un finale tutto sommato cupo perché l'esistenza purtroppo cessa la sua vita sulla Terra a causa dell'impatto con un meteorite grande quanto l'Everest. La prima scena post credit riguarda Meryl Streep, nei panni del Presidente degli Stati Uniti d'America, che persegue fino in fondo la strategia del miliardario guru della tecnologia – una sorta di allegoria tra Steve Jobs e Mark Zuckerberg – segnando non solo la fine dell'umanità ma anche la loro stessa fine. Lo Space Shuttle con le élite del mondo, infatti, termina in un paradiso lussureggiante abito però da strani animali. Quando il personaggio di Meryl Streep si avvicina a uno di questi, viene tragicomicamente divorata. La stessa sorte che toccherà a tutto il resto della spedizione, circondata da queste creature aliene.

La seconda scena post credit con Jonah Hill

Alla fine di tutti i credits, c'è la seconda scena post credit con Jonah Hill protagonista. Il capo del gabinetto, nonché figlio dimenticato sulla Terra dal presidente degli Stati Uniti d'America, è letteralmente l'ultimo uomo rimasto sulla terra. E non ha meglio da fare – in un paesaggio desolante e devastato – che scattare un selfie apocalittico. Il personaggio di Jason rappresenta il narcisismo e l'ossessione per se stessi, trovando quindi una fine più che degna: morirà da solo senza più nulla da condividere.