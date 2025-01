Parthenope di Paolo Sorrentino sbarca su Netflix: da quando sarà disponibile per la visione

video suggerito

L'ultimo film di Paolo Sorrentino, Parthenope, è pronto a sbarcare su Netflix. È arrivato nelle sale italiane lo scorso 24 ottobre conquistando incassi record. Il box office, infatti, lo incoronò come primo film italiano più visto del weekend e come miglior esordio di un film drammatico nel post pandemia. Il lungo viaggio della vita di Parthenope sullo sfondo di Napoli sarà disponibile per la visione per tutti i clienti Netflix tra pochi giorni.

Quando arriva Parthenope su Netflix

Parthenope è comparso tra i nuovi titoli di Netflix del mese di febbraio insieme a The Witcher: Le Sirene degli Abissi, Apple Cider Vinegar, Kinda Pregnant, e altri. Il film di Paolo Sorrentino sarà disponibile per la visione sulla piattaforma streaming a partire da giovedì 6 febbraio 2025. Anche Celeste Dalla Porta, attrice protagonista della storia, ha condiviso con un post su Instagram la notizia.

Parthenope si aggiunge agli altri film di Paolo Sorrentino presenti su Netflix, tutti, eccetto LORO, il film su Silvio Berlusconi che è stato estromesso da ogni tipo di distribuzione in Italia.

Perché tutti i film di Paolo Sorrentino sono su Netflix eccetto LORO

LORO, film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, i cui diritti d'antenna sono stati acquisiti da Mediaset attraverso la società Medusa Film dopo l'uscita nelle sale nel 2018, è stato censurato. Paolo Sorrentino ha confermato a Fanpage.it quanto accaduto con il suo film che risulta ora estromesso da ogni tipo di distribuzione in Italia. All'estero, invece, è possibile vederlo su Prime Video in versione ridotta. Il regista ha dichiarato apertamente che "lo hanno censurato". Resta l'unico, LORO, film di Sorrentino a non essere disponibile sulla piattaforma Netflix. Questi quelli presenti per la visione: L'uomo in più (2001), Le conseguenze dell'amore (2004), L'amico di famiglia (2006), Il divo (2008), This must be the place (2011), La grande bellezza (2013), Youth – La giovinezza (2015), È stata la mano di Dio (2021).