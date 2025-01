Le uscite Netflix 2025, dalle ultime stagioni di Stranger Things e Squid Game alle serie italiane: ecco cosa ci aspetta

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Sfida, cambiamento, coraggio e ambizione sono queste le quattro parole, ma forse sarebbe più giusto dire i quattro obiettivi che Netflix si è prefissato per il prossimo anno, e per quelli che verranno. Il 2025 segna anche il decimo anniversario della piattaforma in Italia, un traguardo importante per una realtà che nel tempo è cresciuta, dando spazio all’originalità dei suoi contenuti e creando dei trend, indiscutibili, nel mercato dell’audiovisivo mondiale. Ecco alcuni dei titoli tra serie tv, film, reality e tanto altro presentati nella serata di Next on Netflix, tenutasi a Roma il 29 gennaio.

Le ultime stagioni di Stranger Things e Squid Game

Tante le produzioni nate in questi ultimi anni che sono diventate dei cult, di cui in anteprima abbiamo potuto vedere alcune immagini. In contemporanea con Los Angeles, sono stati mostrati alcuni momenti delle stagioni finali di titoli che hanno rivoluzionato anche il modo di intendere le serie tv, si tratta di Stranger Things e Squid Game, arrivati rispettivamente alla quinta e alla terza stagione. Entrambi i prodotti hanno raccontato un modo di lavorare ad una serialità diversa, con l’uso massiccio di effetti speciali, soprattutto nel caso della serie diretta dai fratelli Matt e Ross Duffer, la cui data d’uscita non è stata annunciata, a differenza di quella del prodotto coreano capace di inchiodare gli spettatori allo schermo, i cui nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma il prossimo 27 giugno. Tra i grandi ritorni anche quello di Mercoledì con Jenna Ortega e la settima stagione di Black Mirror.

I film con grandi nomi del cinema e il Frankestein di Guillermo Del Toro

Nell'incontro live da LA, Bela Bajaria, la Chief Content Officer di Netflix, ha esordito dinanzi alla sua platea: “Non importa cosa state aspettando quest’anno, non sapete che cosa vi aspetta su Netflix”. Ed è proprio sull’effetto sorpresa, l’effetto strabiliante che puntano i vertici dell’azienda, soprattutto per offrire ad un pubblico variegato, che conta quasi 700milioni di utenti nel mondo, una vasta gamma di scelte da cui attingere, per soddisfare i gusti di tutti. Comedy, drama, reality, documentari, intrattenimento, sono questi i punti cardine attorno a cui ruota l’offerta di Netflix, che si avvale di nomi di spessore come Ben Affleck e Matt Damon, protagonisti di RIP, o ancora Jude Law in Black Rabbit e Robert De Niro in Zero Day. Le piattaforme, ormai da tempo, si affiancano a case di produzione indipendenti che sostengono film di spessore, che potrebbero essere proiettati tranquillamente in sala, come il Frankestein di Guillermo Del Toro, per il quale dovremmo aspettare il prossimo novembre. Le prime immagini con Oscar Isaac non deludono, anzi, la fiabesca e oscura immaginazione del regista messicano, costruisce sullo schermo un racconto che, seppur ormai rielaborato più e più volte, non perde il fascino di una storia che va oltre i limiti dell’umano.

L'offerta italiana, dal Gattopardo a Playmen passando per Il Mostro

Se la produzione americana è particolarmente ricca, con il ritorno di titoli che avevano entusiasmato il pubblico e diventati successi planetari come Cobra Kai, Emily in Paris o la più recente Nobody Wants This, le cui date d’uscita però non sono state rivelate, quella italiana non è da meno. Tinny Andreatta, responsabile dei contenuti italiani Netflix, si dice orgogliosa di questi primi dieci anni della piattaforma in Italia:

Festeggiamo con l’offerta più ricca di sempre, con un titolo originale al mese, puntiamo al miglior contenuto possibile, con le nostre serie, film, format che hanno come vocazione primaria quella di raccontare l’Italia e soddisfare il pubblico italiano, ma spesso si toccano vertici globali. Sono storie che vogliono intercettare lo spirito del tempo, sono come i tasselli di un mosaico variopinto che stiamo costruendo grazie alla creatività dei nostri talenti e alla competenza dei produttori indipendenti.

Un modo per raccontare il Paese, si diceva, e in effetti non mancheranno titoli che raccontino non solo storie, drammatiche o goliardiche, ma che parlino di realtà italiane che hanno segnato un'epoca, insieme a grandi titoli di opere imperiture che sono arrivati anche oltreoceano, come nel caso de Il Gattopardo, in uscita il 5 marzo con protagonisti Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli e Deva Cassel.

Sulla scia di Supersex arriva, il prossimo anno, anche una serie che racconta la storia di una rivista che ha ribaltato il costume italiano, le abitudini delle donne, legittimandole ad accogliere e manifestare il proprio desiderio sessuale, stiamo parlando di Playmen, la prima testata erotica al femminile, diretta da Adelina Tattilo, interpretata qui da Carolina Crescentini. Rivoluzioni, ma anche lati oscuri e terribili della storia d'Italia rivivono sul piccolo schermo, come ormai accade sempre più di frequente, con la trasposizione di fatti di cronaca realmente accaduti, divenuti prodotti per l'audiovisivo. Con estrema cura dei dettagli, infatti, nel 2025 arriverà su Netflix uno dei casi di cronaca che ha segnato l'Italia per lunghi 17 anni, si parla de Il Mostro, la serie diretta da Stefano Sollima in cui si ripercorrono i tragici omicidi di Firenze, consumatisi tra il 1968 e il 1985. Non mancheranno, però, storie leggere come quelle di Maschi Veri, la serie con Martari, Sermonti, Montanari e Lastrico oppure avvincenti come Sara, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Pietro Sermonti, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari in Maschi Veri

Spazio all'intrattenimento con i reality

Spazio anche all'intrattenimento, quello incentrato sui format che, infatti, non mancheranno. Dal reality L'Amore è cieco, passando per Too Hot to handle: "Sentiamo di aver fatto un grande lavoro sull'offerta dei documentari e di doverci misurare con gli adattamenti, in Italia siamo bravi, sappiamo di poter partire da un format forte dandone un'interpretazione italiana" ha dichiarato Giovanni Bossetti, parlando delle nuove sfide del prossimo anno, lasciando intendere che sarà solo l'inizio di un percorso in cui Netflix Italia sarà in prima linea nell'offerta di prodotti rivolti all'intrattenimento vero e proprio.

Un programma ricco, quindi, dal quale si evince che la piattaforma stia cercando di evolversi e di "alzare l'asticella", contando sul supporto dei suoi utenti, ma anche delle case di produzione che hanno ormai abbracciato in pieno il mondo dello streaming. Non mancano titoli di rilievo, proposte interessanti, che non posso che destare curiosità. Non resta che vedere cosa ci aspetta.