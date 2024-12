Finite le riprese di Stranger Things 5, Millie Bobby Brown in lacrime sul set: “Non sono pronta a lasciarvi”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Le riprese di Stranger Thing sono finite e il conto alla rovescia per l'ultima stagione della serie televisiva Netflix è cominciato. La serie ideata dai Duffer Brothers sarà disponibile per la visione, sulla piattaforma streaming, nel 2025 e gli attori sui social hanno raccontato le emozioni provate dopo l'ultimo ciak. Millie Bobby Brown ha condiviso un post su Instagram con diverse fotografie scattate sul set. Nell'ultimo contenuto del post carosello ha aggiunto un video nel quale, in lacrime, esprime la sua gratitudine ai colleghi e alla produzione della serie che l'ha resa famosa. Il suo ruolo, Undici, le ha permesso di candidarsi due volte agli Emmy come miglior attrice non protagonista e agli Screen Actors Guild Award, riconoscimenti che le hanno permesso di diventare l'attrice più giovane ad ottenere la candidatura.

Le lacrime di Millie Bobby Brown al termine delle riprese di Stranger Things

Al termine delle riprese di Stranger Thins 5, Millie Bobby Brown ha ringraziato tutti i suoi colleghi. In lacrime, davanti ai colleghi e a tutto il cast della serie, ha espresso la sua gratitudine verso il ruolo che le ha permesso di diventare famosa. Queste le parole pronunciate nel video condiviso su Instagram: "Finire la scuola dovrebbe dare una sensazione di sollievo, no? Come quando sei contento di lasciarti finalmente alle spalle i professori e i compagni. Ma non per me. Io non sono affatto pronta a lasciarvi. Vi adoro tutti, uno per uno, e porterò per sempre con me i ricordi e i legami che ho creato con questa famiglia. Vi amo, grazie".

Quando arriva Stranger Things 5 su Netflix

Per gli amanti della serie tv, bisognerà aspettare qualche mese prima di assistere al nuovo capitolo. Stranger Things 5, come annunciato da Netflix in un post Instagram pubblicato al termine delle riprese, sarà disponibile per la visione sulla piattaforma streaming nel 2025.

