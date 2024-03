Emma Stone protagonista del nuovo film di Yorgos Lanthimos, “Kinds of Kindness” Dopo l’Oscar vinto con “Povere creature!”, il regista Yorgos Lanthimos ha voluto nuovamente Emma Stone come protagonista del suo prossimo film. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Prosegue la collaborazione tra Emma Stone e Yorgos Lanthimos. Dopo l’Oscar per la Miglior attrice guadagnato dalla star grazie all’interpretazione di Bella Baxter in "Povere creature!", il regista ha voluto nuovamente l’interprete nel ruolo di protagonista del suo nuovo film, "Kinds of Kindness". La pellicola uscirà nei cinema americani già la prossima estate, presumibilmente il 21 giugno secondo Searchlight, lo studio indipendente che distribuisce il film.

Che cosa sappiamo di Kinds of Kindness

La trama di "Kinds of Kindness" è ancora top secret ma secondo le ultime indiscrezioni trapelate Emma Stone reciterà al fianco di Willem Dafoe e Margaret Qualley (attori insieme ai quali aveva già lavorato durante le riprese di “Povere creature!”) e Joe Alwyn, già protagonista del film "La favorita". Completano il cast Jesse Plemons, Hong Chau, Hunter Schafer e Mamoudou Athie. Lanthimos firma la sceneggiatura del film “Kinds of Kindness” insieme a Efthimis Filippou, con il quale aveva già scritto “The Lobster”, “Il sacrificio del cervo sacro” e “Dogtooth”.

Le collaborazione tra Emma Stone e Yorgos Lanthimos

Con “Kinds of Kindness” sale a quota cinque il numero di collaborazioni tra Emma Stone e Yorgos Lanthimos. Un connubio che aveva già avuto successo con l’Oscar del 2018 per "La favorita" e nel cortometraggio "Bleat". Al momento, l’attrice e il regista sarebbero in trattativa per girare il loro sesto film insieme, un remake della commedia fantasy sudcoreana "Save the Green Planet". “Yorgos ritiene che gran parte del suo lavoro con le persone o dell’inserimento nei suoi film abbia a che fare con quello che sono come persone. Non è solo una questione di prestazioni”, ha dichiarato recentemente Emma Stone, descrivendo i motivi che hanno reso vincente la collaborazione con il regista.