È morto Tony Ganios, la star di Porky’s: aveva 64 anni È morto in un ospedale di New York, in seguito a un intervento chirurgico, la storica stella del film Porky’s Tony Ganios. Aveva 64 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto in un ospedale di New York, in seguito a un intervento chirurgico, la storica stella del film Porky's Tony Ganios. Aveva 64 anni. Il suo ruolo dello studente superdotato Anthony "Pilone" Tupperello nelle commedie sexy degli anni '80 della serie Porky's contribuì all'immaginario del filone demenziale americano. La sua scomparsa è stata annunciata sui social media dalla fidanzata, Amanda Serrano-Ganios.

La carriera

Tony Ganios è nato a New York, nel quartiere di Brooklyn, il 21 ottobre 1959, da una famiglia di origini greche. Esordì come attore nel 1979 nel film The Wanderers – I Nuovi Guerrieri di Philip Kaufman. Nel 1981 recita in Chiamami Aquila, al fianco di John Belushi, ed è in quell'anno che riesce ad avere la popolarità per il ruolo di "Pilone" nella commedia Porky's – Questi pazzi pazzi porcelloni!. Il ruolo sarà ripreso anche nei sequel: Porky's II – Il giorno dopo e Porky's III – La rivincita! Successivamente ha recitato nella serie televisiva Wiseguy e nel film Rapina del secolo a Beverly Hills. La carriera si chiude dopo i film Die Hard 2 – 58 minuti per morire con Bruce Willis e Sol Levante con Sean Connery, diretto da Philip Kaufman che l'aveva lanciato. Progressivamente, Tony Ganios era uscito dal giro del cinema che conta, sparendo progressivamente dalla scena.

L'attore si era ammalato la scorsa settimana

Amanda Serrano-Ganios ha raccontato che l'attore si è ammalato la scorsa settimana, è stato ricoverato sabato con un'infezione alla spina dorsale ed è deceduto domenica per insufficienza cardiaca. In un tweet, una foto dei due che si tengono per mano: "Ti amo tanto, amore mio. Sono distrutta. Le ultime parole che ci siamo detti sono state: ‘Ti amo'. Amore è un eufemismo. Tu sei tutto per me. Il mio cuore, la mia anima e il mio migliore amico".