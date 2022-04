È morto Gilbert Gottfried, l’attore di Piccola Peste aveva 67 anni Si è spento all’età di 67 anni Gilbert Gottfried, l’attore e comico noto per il suo ruolo in Piccola Peste.

A cura di Gaia Martino

L'attore e doppiatore statunitense, noto per il suo ruolo nel film Piccola Peste, Gilbert Gottfried si è spento all'età di 67 anni dopo aver lottato contro una malattia, a dare la triste notizia è la sua famiglia attraverso il profilo Twitter.

Siamo affranti nell'annunciare la scomparsa del nostro amato, avvenuta dopo una lunga malattia. Oltre ad essere la voce più iconica della commedia, Gilbert è stato un meraviglioso marito, fratello, amico e padre di due giovani bambini. Anche se oggi è un giorno triste per tutti noi, per favore continuate a ridere il più forte possibile in onore di Gilbert.

Le cause della morte di Gilbert Gottfried

La famiglia del noto attore e comico americano ha fatto sapere della morte del loro caro spiegando che il suo cuore ha smesso di battere dopo aver lottato contro una malattia. A rendere pubblica la malattia di Gilbert Gottfried è il suo rappresentante che a TMZ ha aggiunto che a interrompere la vita dell'attore è stata un'anomalia cardiaca chiamata tachicardia ventricolare. Soffriva della distrofia miotonica di tipo II, una malattia genetica caratterizzata da una perdita di forza progressiva e associata ad una forte rigidità muscolare.

La carriera e la vita privata di Gilbert Gottfried

L'attore e doppiatore statunitense Gilbert Gottfried, morto all'età di 67 anni a causa di una malattia, era nato a New York nel 1955 e conosciuto soprattutto per aver doppiato il personaggio di Iago nel film Aladdin e per il ruolo del signor Igor Peabody nel film Piccola Peste. Il comico era conosciuto anche per le sue imitazioni di David A Stockman e del regista Roman Polanski. Gottfried iede voce al maggiolino Porfirio nel film Thumbelina – Pollicina. Nel 2007 sposò Dara Kravitz dopo 10 anni di fidanzamento, dalla relazione sono nati i figli Lily Aster e Max Aaron, rispettivamente nel 2007 e nel 2009.

