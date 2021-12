“Damiano David dei Maneskin potrebbe interpretare Paul Newman al cinema”, le voci da Hollywood Secondo le indiscrezioni lanciate da Novella 2000, il frontman della band romana sarebbe in ballo per un ruolo importante in un docufilm di Hollywood, quello ispirato all’autobiografia inedita di Paul Newman.

A cura di Giulia Turco

Damiano David dopo aver raggiunto l’apice del successo nel mondo della musica potrebbe sbarcare persino al cinema. Secondo le recenti indiscrezioni lanciate da Novella 2000, il frontman della band romana vincitrice dell’ultimo Eurovision sarebbe in ballo per un ruolo importante in un docufilm di Hollywood, quello ispirato all'autobiografia inedita di Paul Newman.

Damiano David nei panni di Paul Newman

“Arriva da Hollywood la voce che per un docufilm su Paul Newman che dovrebbe anticipare l’uscita della biografia dell’attore realizzata con la collaborazione delle due figlie seguendo una marea di registrazioni del padre, stanno pensando proprio a Damiano”, si legge sulle pagine di Novella 2000. Secondo alcuni la somiglianza tra la giovane rockstar e l’attore scomparso nel 2008 sarebbe evidente, ma chissà se Damiano effettivamente avrà le capacità per stare su un set cinematografico oltre che su un palcoscenico. Certo è che il mondo di Hollywood sembra piacergli e durante gli ultimi eventi negli States sembra essersi ambientato alla perfezione alla vita di Los Angeles.

Il successo dei Maneskin

Il successo della band romana non accenna a fermarsi anche a livello internazionale. Sul piano musicale, i Maneskin hanno vinto il premio come Best Rock agli ultimi MTV Ema, tentando di portare casa un titolo anche agli American Music Awards. Niente vittoria questa volta, ma comunque Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono “accontentati” per così dire della nomination e di una esibizione di successo sul palco sulle note della loro cover Beggin. Si tratta del brano che li ha fatti letteralmente esplodere negli States, portandoli sul palco della Bowery Ballroom di New York davanti ad un pubblico pazzo di loro e pochi giorni dopo a Las Vegas, dove hanno aperto il concerto dei Rolling Stones.