Constantine 2 con Keanu Reeves è in lavorazione, l’aggiornamento del regista Constantine 2 sarebbe finalmente in lavorazione. Il regista Francis Lawrence ha rivelato che il sequel del film del 2005 con Keanu Reeves, ispirato alla saga fumettistica di Hellblazer, è in fase di scrittura.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i film che hanno visto protagonista Keanu Reeves e che hanno avuto anche un certo successo c'è Constantine, apparso per la prima volta nelle sale il 18 febbraio 2005. È da anni che si parla di un sequel del film che, però, non è mai stato realizzato. In un'intervista rilasciata a ComingBook, il regista del film Francis Lawrence, ha dichiarato che, invece, si è pensato di rimetterci mano e l'atteso secondo capitolo è in lavorazione.

Le dichiarazioni del regista

Il regista, infatti, ha rivelato che la storia del "cacciatore di demoni" era stata bloccata in questi anni perché erano sorte delle problematiche con la DC Comics e Vertigo Comics, che avanzavano pretese sulla proprietà dei diritti, ma che sono stati risolti e quindi lui è pronto a lavorare ad un secondo film:

Non abbiamo una sceneggiatura, ma Keanu, io e Akiva [Goldsman] che hanno lavorato tutti insieme al primo, abbiamo tutti provato nel corso degli anni a farne partire un altro. È stato difficile a causa del mondo DC/Vertigo e di chi possiede il personaggio e chi ha il controllo sui personaggi, cercando di convincere le persone giuste ad andare avanti. Ce l'abbiamo ora e ora abbiamo bisogno della storia. Tutti vorremmo farlo.

Keanu Reeves sarà di nuovo Constantine

Keanu Reeves interpretava il ruolo di John Constantine, un cacciatore di anime malvagie che aveva fatto un patto con il diavolo che gli impedisce di morire, sebbene abbia un tumore ai polmoni ad uno stadio avanzato. L'attore ritornerebbe ad indossare i panni del personaggio che è ispirato alla saga di fumetti di Hellblazer. Sembra ci siano ancora alcuni dubbi su chi possa interpretare i vari ruoli anche nella seconda pellicola, ma tutto dipenderà dall'evoluzione della storia, sebbene la fine del primo film aveva lasciato diversi spiragli di racconto aperti.