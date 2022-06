Tim Summer Hits, su Rai2 torna la musica d’estate con Stefano De Martino e Andrea Delogu Dal 30 giugno De Martino e Delogu portano la musica in giro per le piazze italiane, da Roma a Porto Piccolo, chiudendo a Rimini. Ecco tutti gli artisti che parteciperanno all’evento.

A cura di Andrea Parrella

Il Tim Summer Hits arriva su Rai2 a partire dal 30 giugno. Il servizio pubblico torna così a promuovere un evento musicale itinerante in alcune piazze d'Italia, che vedrà Stefano De Martino e Andrea Delogu impegnati sul palco a presentare alcuni tra gli artisti più in voga dell'estate. Inevitabile tornare con la mente a quel riferimento del Festivalbar che, prima sulle reti Rai e poi quelle Mediaset, è stato il punto di riferimento assoluto in termini televisivi per la musica dell'estate.

Le tappe di Tim Summer Hits

L'evento verrà trasmesso a partire dal 30 giugno su Rai2 e in contemporanea su RaiPlay, si tratterà di un appuntamento musicale in sei serate che vedrà De Martino e Delogu toccare tre città italiane: In Piazza del Popolo a Roma, dove le registrazioni si effettueranno il 23, il 24 e il 25 giugno. Si proseguirà a Porto Piccolo, dove le puntate verranno registrate il 28 e il 29 giugno e si concluderà a Rimini, in Piazza Federico Fellini, dove le registrazioni sono previste per il 1° e il 2 luglio.

Gli artisti confermati al Tim Summer Hits

Tra i primi artisti confermati, troviamo Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Fedez, Boomdabash, Elisa, Ghali, Achille Lauro, Mahmood e Blanco, Marracash, Marco Mengoni, Mika, Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso, Sangiovanni, Takagi e Ketra, Dargen D'Amico, Coez, Deddy, Ditonellapiaga, Francesco Gabbani, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Tancredi, La Rua, Marco Masini, Margherita Vicario, Mario Biondi, Matteo Romano, Michele Bravi, Mr Rain, Myss Keta, Nek, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Sam Ryder, Sissi, The Kolors, Tommaso Paradiso, Valentina Parisse, Vega Jones.

Oltre che su Rai2 e RaiPlay, Tim Summer Hits sarà disponibile anchwe in streaming video sul canale tv di Radio 2, ma anche in differita su Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00. L'evento è realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia