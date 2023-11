Sky rinnova l’accordo con ATP e WTA per tutti, più di 80 tornei di tennis all’anno fino al 2028 La quasi impresa di Sinner a Torino, il sogno Davis Cup, l’interesse italiano per il tennis è in crescita e Sky si conferma come casa di questo sport rinnovando fino al 2028 l’accordo per i tornei ATP e WTA.

A cura di Andrea Parrella

I numeri registrati nelle ultime settimane dimostrano un interesse crescente del pubblico italiano per il tennis. I grandi risultati di Jannik Sinner e i successi potenziali ai quali l'Italia può aspirare sono un segnale chiaro di una disciplina sportiva che nei prossimi anni godrà di un'attenzione sempre maggiore. Alla luce di tutto questo il nuovo accordo quinquennale siglato da Sky per la trasmissione di oltre 80 tornei annuali tra ATP e WTA diventa una notizia molto interessante per tutti gli appassionati di tennis e in chiave ascolti delle prossime stagioni.

L'accordo di Sky fino al 2028

Gli abbonati Sky potranno infatti vedere più di 4000 partite all'anno, sia su Sky che su NOW, grazie a un accordo valido fino al 2028 per l'acquisizione di diritti nel Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein. Un quinquennio durante il quale sarà ancora possibile ammirare le gesta di un veterano come Novak Djokovic, vincitore delle Nitto Atp Finals di Torino pochi giorni fa, ma anche la crescita dei talenti della nuova generazione, da Alcaraz allo stesso Sinner, che domineranno con ogni probabilità i prossimi anni.

Le ATP Finals in Italia anche dopo il 2025?

Sky conferma l'attenzione per il tennis che va avanti da anni e che è cresciuta proprio nelle ultime stagioni, soprattutto in concomitanza con l'arrivo delle Finals in Italia, l'ultimo torneo dell'anno in cui i primi otto tennisti al mondo si sfidano tra loro e che si terrà in Italia per almeno altri due anni, con la possibilità paventata dal presidente della Federtennis Binaghi che il torneo possa restare a Torino per un periodo più lungo.

Italia in semifinale di Davis Cup

Intanto la stagione del tennis prosegue con le semifinali di Davis Cup, alle quali prenderà parte l'Italia, che si giocherà con la Serbia l'accesso alla finale. La stagione regolare ripartirà invece a fine dicembre dopo un mese di pausa, con i tornei di preparazione per il primo Slam dell'anno, gli Australian Open che prenderanno il via il 15 gennaio 2024.