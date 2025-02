video suggerito

Selvaggia Lucarelli dà zero a Giorgia e Annalisa: “Non ho visto contaminazione” Selvaggia Lucarelli, protagonista del Dopofestival, ha espresso un giudizio particolarmente critico sulla canzone di Giorgia e Annalisa che ha vinto la serata delle cover. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Selvaggia Lucarelli, protagonista del Dopofestival, ha espresso un giudizio particolarmente critico sulle esibizioni della serata delle cover di Sanremo 2025, concentrandosi in particolare sulla performance vincitrice di Giorgia e Annalisa su "Skyfall". L'opinionista ha bocciato senza mezzi termini la canzone, ma a sua "discolpa", ha dichiarato ad Alessandro Cattelan di aver scritto tutto prima di sapere che vincessero: "L'avevo già scritto prima che vincessero: "sembra una gara di canto, non ho visto contaminazione, voto zero". E sono quelle che hanno vinto".

Bocciati anche Simone Cristicchi e Amara

Con la sua caratteristica franchezza, Selvaggia Lucarelli è stata pungente anche nei confronti di Simone Cristicchi e della sua compagna Amara, che insieme hanno presentato una versione spirituale del brano "La cura" di Franco Battiato: "Picco glicemico per Simone Cristicchi e Amara, arriva sul palco con la canzone "La cura" con la moglie-compagna, i versi in aramaico. Troppa roba triste. Quindi ho votato 6″. Selvaggia ha invece promosso i duetti di Arisa e Irama, Rocco Hunt e Clementino, Francesco Gabbani e Francesco Tricarico.

Nessuna parola su Fedez

Non c'è stata, almeno al momento in cui scrivo questo pezzo, nessuna parola nei confronti di Fedez e Marco Masini che hanno coverizzato Bella Stronza. Il brano, dedicato ad Angelica Montini, è stato particolarmente apprezzato dal pubblico. Le frasi che Fedez ha inserito in Bella Stronza erano chiaramente riferite alla donna che ha amato, secondo le rivelazioni di Fabrizio Corona, durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni: "Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore. Chi cerca quello che non vede, trova quello che non vuole. Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero".