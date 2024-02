Sanremo 2024, le pagelle della quarta serata: i voti a cantanti e canzoni Ecco le pagelle della quarta serata del 74° Festival di Sanremo, con ospiti che vanno da Vecchioni a Cocciante, passando per Ermal Meta, Malika Ayane, Gianna Nannini e Skin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Amadeus a Sanremo 2024 (LaPresse)

Siamo arrivati alla quarta serata del Festival di Sanremo, una delle più attese, quella delle cover e dei duetti. Dopo le prime tre serate abbiamo ascoltato più volte tutte le canzoni, che ormai possiamo ascoltare anche in streaming, ma tocca alla versione della quarta serata costruita da Amadeus, presidente e conduttore artistico. Questa sera, quindi, tutti gli artisti portano una cover e la cantano con molti ospiti, per creare una classifica che sarà decisa dalle tre giurie: televoto, stampa e radio. Questa sera, con i 30 Big in gara, ci saranno artisti come Roberto Vecchioni, Gianna Nannini, Riccardo Cocciante, La Rappresentante di Lista, Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, tra gli altri.

Sangiovanni – Farfalle/Mariposas con Aitana 5.5

La serata si apre con un'autocitazione, ne capiamo i motivi, ma forse sarebbe stato meglio celebrare che celebrarsi.

Annalisa – Sweet Dreams (Are made of this) con La Rappresentante di lista e il coro Artemia 7.5

Se l'obiettivo è ballare, non possiamo dire che Annalisa non ci riesca e LRDL regala un grande feat. E Annalisa canta da dea!

Rose Villain – Medley Gianna Nannini con Gianna Nannini 6

Il medley non ci fa impazzire, in generale, ma non c'era alcun dubbio che Rose e Gianna Nannini lo eseguissero al meglio, con qualche problema di voce.