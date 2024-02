Sanremo 2024, le pagelle della seconda serata: i voti a cantanti e canzoni Ecco le pagelle della seconda serata del 74° Festival di Sanremo, da Geolier a Annalisa, passando per Il Volo, Mahmood e i The Kolors. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Siamo arrivati alla seconda serata del 74esimo Festival di Sanremo, dopo il successo e i record della prima serata condotta come sempre da Amadeus, che ne è anche il direttore artistico. Una serata in cui dopo Marco Mengoni sarà Giorgia a fare da co-conduttrice. Durante la seconda serata si esibiranno 15 Big che saranno presentati dagli altri 15 cantanti che si esibiranno domani. Si partirà con Fred De Palma per proseguire con Renga e Nek, Alfa e Dargen D'Amico, fino ad arrivare alla chiusura con Annalisa, Irama e Clara.

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole 6

Fred torna convinto come la prima serata, bisogna dire che sul palco ci sta benissimo, qualche attimo di indecisione finale ma capita. La canzone ancora deve convincerci, però, Fred non ce ne vorrà.

Renga e Nek – Pazzo di te 6

Renga e Nek presentati dai La Sad è una delle cose che più ci diverte di questa seconda serata. Loro sono istituzione a Sanremo, alle voci siamo affezionati, speriamo di affezionarci pure alla canzone.

Alfa – Vai