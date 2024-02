Sanremo 2024, le pagelle della terza serata: i voti a cantanti e canzoni Ecco le pagelle della terza serata del 74° Festival di Sanremo, da Alessandra Amoroso ad Angelina Mango passando per Diodato, Ghali e Negramaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Siamo arrivati alla terza serata del 74esimo Festival di Sanremo, dopo il successo e i record della prima serata e gli ottimi risultati della seconda il festival si avvia a scavallare la ,metà, con la terza serata in cui si esibiranno i restanti 15 Big che saranno presentati dai Big che si sono esibiti ieri sera, mentre domani sarà la serata delle cover. La serata, condotta come sempre da Amadeus, che ne è anche il direttore artistico vedrà protagonista Teresa Mannino, che sarà la co-conduttrice dopo Marco mengoni nella prima sera e Giorgia nella seconda. Si partirà con Il Tre per proseguire con Maninni e BNKR44, fino ad arrivare alla chiusura con Fiorella Mannoia, Sangiovanni e La Sad.

Il tre – Fragili 6

"E siamo fragili come la neve" a noi il suo messaggio piace, però lo aspettiamo tra qualche anno con una canzone più convincente.

Maninni – Spettacolare 6.5

La gioia di Maninni è spettacolare, se le sue canzoni lo saranno lo scopriremo più in là. Qui però siamo sulla sufficienza.

Bnkr44 – "Governo Punk" 7

Ok, forse questa canzone l'avevamo un po' sottovalutata, ma è perfetta per il target GenZ, bravi.

Santi Francesi – L'amore in bocca 6.5

Forse non ti lasciano proprio con l'amaro ion bocca, ma questa canzone la rivaluteremo.

Mr Rain – Due altalene 6

C'è da dire che Mr.Rain intercetta benissimo il sentimento popolare. Con questa canzone un po' meno il nostro.