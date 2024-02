Sanremo 2024: il video di Amadeus e Marco Mengoni che cantano Bella Ciao rimosso su Rainews La pagina sul sito di Rainews contenente il video di Amadeus e Marco Mengoni che cantano Bella Ciao restituisce una rimozione di contenuto. Scomparso anche nel riepilogo della diretta della prima conferenza stampa. Ma su Raiplay e canale Youtube Rai il video si vede regolarmente. Come mai è stata fatta questa scelta? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La pagina sul sito di Rainews contenente il video di Amadeus e Marco Mengoni che cantano Bella Ciao restituisce una rimozione di contenuto. Scomparso anche nel riepilogo della diretta della prima conferenza stampa. Ma su Raiplay e canale Youtube Rai il video si vede regolarmente. Come mai è stata fatta questa scelta?

Il momento in questione non figura nemmeno nell'elenco dei video singoli estratti dalla prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024, dove al momento sono visibili tre tagli in particolare: il riassunto della conferenza stessa (divisa per headlines), il pre-monologo sulla fragilità di Mengoni e la risposta di Amadeus su tema trattori al Festival. Inoltre, anche nelle headlines che scandiscono i punti principali della conferenza, il momento della richiesta di Enrico Lucci per Striscia la Notizia sul fare chiarezza rispetto all'essere antifascisti o meno, con annesso accenno alla canzone Bella Ciao, non figura minimamente. Eppure è stato uno dei più commentanti, finendo in breve tempo tra le tendenze della rete.

Non è dato sapere come mai sia stata fatta questa scelta. L'evidenza con la quale ci troviamo a fare i conti adesso è che quel video c'era e ora non c'è più. Che quel momento avrebbe dovuto essere inserito nella cronaca dell'incontro con la stampa e invece si è preferito tenerlo fuori. Ci si chiede a questo punto solo se le motivazioni non siano legate a una selezione dei contenuti e, di conseguenza, alla valutazione del fatto che, lato giornalistico (essendo Rainews una testata), non rappresentasse una notizia di particolare rilevanza. Cosa che suonerebbe abbastanza strano.