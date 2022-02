Sanremo 2022, le pagelle di cantanti e canzoni: i voti dopo la terza serata Il Festival di Sanremo 2022 arriva alla terza serata col l’esibizione di tutti e 25 i Big che saranno votati dal Televoto e dalla Demoscopica 1000.

Dopo le prime due serate che hanno dato la classifica provvisoria di Sanremo, il Festival entra nel vivo e con la terza serata ripropone in fila tutte e 25 le canzoni dei Big, con una votazione che vedrà protagonisti – dopo la sala stampa – il televoto e la giuria Demoscopica 1000. La terza serata è importante per poter rivedere dal vivo tutti i cantanti e farsi un'idea migliore di quelle che sono le canzoni e le esibizioni. Qui ci sono le pagelle della terza serata.

Giusy Ferreri – 6.5

Meme di questa edizione col suo megafono, scenicamente non semplicissimo ma d'effetto, coi violini che l'accompagnano subito dopo. È un pezzo differente da quello che siamo abituati a sentirle cantare, ma lei ci sta bene dentro e la porta ancora a casa.

Highsnob & Hu – 7

Comunque, ok, in tanti non avevano idea di chi fossero Highsnob e Hu – più fatti vostri che loro -, ma il pezzo cresce ascoltandolo, e la strumentale si insinua piano piano.

Fabrizio Moro 6

Non è un problema di Moro, probabilmente, ma di chi scrive, che sente in questa canzone qualcosa di già sentito. Si sente che Moro è assolutamente dentro il pezzo, che lo sente profondamente, l'emozione c'è, ma non sfonda il muro della sufficienza.

Aka 7even – 6.5

Aka7even ha perfettamente in testa quello che è il suo pubblico reale e potenziale e lo coglie in pieno, il pezzo è proprio da colonna sonora di un teen movie estivo. Parla di sé, ma il testo resta aperto a interpretazioni.

Massimo Ranieri – 8

La prima serata non era stata delle migliori per problemi audio che lo hanno portato a perdersi negli alti. Ma la seconda migliora, Ranieri è un grande, e averlo su questo palco è un onore. A questo si aggiunga una canzone delicatissima e il piatto è servito.

Dargen D’Amico – 8

Dargen regala punti per il Fantasanremo, cazzeggia sul palco e si diverte oltre a divertire il pubblico. La canzone è di quelle ossimoriche, con la cassa dritta (tunz tunz) e un testo che invita a ballare con l'amaro per i due anni pandemici. Dargen merita di stare in alto.

Irama – 6.5

Irama è tornato per riprendersi tutto, con un pezzo che sfrutta appieno l'orchestra e la voce, a dimostrazione che non è un cantante da tormentone (che pure sa fare). Il pezzo cresce con l'ascolto però resta un po' frenato

Ditonellapiaga e Rettore – 7.5

Ballano loro, balla il pubblico all'Ariston, balla il pubblico a casa.Ballano tutti, il pezzo racconta un po' di elettrodance, racconta Rettore a chi non sa chi sia e lo fa con una sorta di bignami

Michele Bravi – 7.5

Fantasanremo a parte, i complimenti di Michele Bravi a Drusilla rendono bene la sensibilità del cantante che subito dopo riversa tutto nella canzone. Artista a tutto tondo, con la creatività riversata anche nel look.

Rkomi – 7

Bravo Rkomi, pezzo rap-rock, orecchiabile, con echi vaschiani, esce dalla comfort zone e regala una canzone che al pubblico – lo dicono i numeri – già piacciono. Risalirà, però dobbiamo rivedere la presenza scenica

Mahmood & Blanco – 9

Amadeus non li ha ancora annunciato e il pubblico già esulta. Il pubblico dellp'SAriston. Loro entrano di bianco e nero vestiti. La canzone è già cult e loro la interpretano perfettamente. Ci hanno detto che è più improvvisazione. Mentono, chiaramente.

Gianni Morandi – 7

Gianni Morandi e Jovanotti sanno come si fa. Sanno come si fa a scrivere e interpretare una canzone che deve rimanere in. testa, entrare subdolamente e non uscire più, anche se non vuoi, anche se pensi che la canzone non sia la propria tazza di tè. Lei resta lì, fa capolino.

Tananai – 6

Un po' meglio della prima esibizione, Tananai, non troppo meglio, però. Canottiera ormai sdoganata definitivamente, la canzone ha potenziale caciarone, però.

Elisa – 8

Il primo ascolto della canzone di Elisa mi era piaciuto ma non era entrata come doveva. Pian piano che si ascolta si capisce perché Elisa è Elisa e perché è chiaramente una delle favorite per la vittoria finale.