Roberta Capua guarita dal Covid: “Adesso il PrimaFestival di Sanremo” Tornata negativa al Covid, la conduttrice può dedicarsi alla preparazione del PrimaFestival che condurrà con Ciro Priello e con Paola Di Benedetto.

Roberta Capua è guarita dopo essere risultata positiva al coronavirus: "Le tre dosi di vaccino mi hanno permesso di affrontare il contagio senza complicazioni". Ora la conduttrice può serenamente prepararsi ad affrontare una delle sfide più emozionanti della sua carriera: il PrimaFestival di Sanremo con Ciro Priello e Paola Di Benedetto.

Roberta Capua positiva sei giorni fa

Roberta Capua era risultata positiva al Covid-19 sei giorni fa. Lo aveva comunicato Dagospia, in una news firmata da Giuseppe Candela. La paura per il contagio era stata amplificata dalla possibilità che la conduttrice non riuscisse a essere presente in tempo per la prima puntata del PrimaFestiva, prevista già sabato 29 gennaio, dalle ore 20.35 alle ore 20.45. Il sito Dagospia aveva anche ipotizzato la possibilità di una sostituzione in corsa e si era generato un grande tam tam sui social per questa notizia. Fortunatamente, però, la conduttrice è risultata negativa.

La tradizione del PrimaFestival di Sanremo

Il PrimaFestival è ormai una tradizione, sebbene recente: è dal 2017, infatti, che va in onda prima dell'inizio di ogni serata e subito dopo l'edizione della sera del Tg1, la quotidiana striscia di anteprima con interviste, anticipazioni e gag. Nel 2017, il programma è stato condotto da Federico Russo, Tess Masazza e Herbert Ballerina dalla Sala Biribissi del Casinò di Sanremo; nel 2018 la conduzione è stata a due: Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto. Dal 2019, la striscia si sposta sul red carpet del Teatro Ariston e la conduzione è passata a Simone Montedoro e Anna Ferzetti. Nel 2020, i conduttori sono tornati a essere in tre: Ema Stokholma e Gigi e Ross. Un anno fa, direttamente dal Teatro Ariston, la conduzione è stata affidata a Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia. Quest'anno, il terzetto è tutto nuovo: Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto.