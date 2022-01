“Roberta Capua positiva al Covid”: a rischio la conduzione di PrimaFestival Roberta Capua sarebbe risultata positiva al Covid. La conduttrice è attesa al timone di PrimaFestival da sabato 29 gennaio.

A cura di Daniela Seclì

Roberta Capua sarebbe risultata positiva al Covid. Lo comunica Dagospia, in una news firmata da Giuseppe Candela. La conduttrice, nei prossimi giorni, sarà al timone di PrimaFestival insieme a Ciro Priello e Paola Di Benedetto. La prima puntata è prevista per sabato 29 gennaio, dalle ore 20:35 alle 20:45. Se la notizia dovesse essere confermata, la conduttrice riuscirà a essere presente?

Roberta Capua riuscirà a condurre PrimaFestival?

È stato il sito Dagospia ad annunciare che Roberta Capua sarebbe risultata positiva al Covid. Sul sito si legge: "La conduttrice di PrimaFestival, anteprima della kermesse sanremese in onda dopo il Tg1, Roberta Capua è risultata positiva al Covid-19. La trasmissione prenderà il via il 29 gennaio. Riuscirà ad essere in onda o ci sarà una sostituzione?". Nei giorni scorsi, la conduttrice era apparsa entusiasta di questa nuova sfida professionale e aveva condiviso la notizia sui suoi profili social. Al momento, non si è ancora espressa circa la notizia della positività al Covid.

A PrimaFestival anche Ciro Priello e Paola Di Benedetto

Dopo Aka7even e un orchestrale di Sanremo, anche Roberta Capua sembra essere risultata positiva al Covid. È ormai chiaro, che anche quest'anno, il virus rappresenterà una ingombrante incognita che aleggerà sulle quattro serate del Festival di Sanremo 2022. Ad affiancare Roberta Capua nella trasmissione PrimaFestival, Ciro Priello e Paola Di Benedetto. Dunque, in caso la conduttrice non potesse assicurare la sua presenza, è facile immaginare che la trasmissione resti in mano a loro. Non si può escludere, tuttavia, anche la possibilità di una sostituzione. Non resta che attendere le prossime ore, per scoprire come si evolverà la situazione. Di certo Amadeus non si lascerà cogliere impreparato neanche questa volta.