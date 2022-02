Roberta Capua: “Criticata perché ho preferito la famiglia alla tv, oggi mi accetto ma non al 100%” Roberta Capua, intervistata da Verissimo, ha ripercorso la sua carriera e gli anni lontana dalla tv. La conduttrice ha parlato anche di PrimaFestival, che ha rischiato di non condurre a causa del Covid.

A cura di Daniela Seclì

Roberta Capua è stata tra gli ospiti della puntata di Verissimo trasmessa sabato 12 febbraio. Reduce dalla conduzione di PrimaFestival, ha raccontato come ha rischiato di dover rinunciare a quell'esperienza televisiva a causa del Covid. Per fortuna, si è negativizzata in tempo:

"Purtroppo ho contratto il Covid pochi giorni prima del PrimaFestival. Ho fatto sette giorni di isolamento ma per fortuna sono riuscita ad andare in onda. È stata dura. Sai, sei in una stanza d'albergo, lontana dalla famiglia, lontana da tutti col patema di non riuscire a fare una cosa bella. Il Festival di Sanremo è sempre qualcosa di bello. Però dai, alla fine ce l'ho fatta ed è stato bellissimo".

Roberta Capua è la cugina della virologa Ilaria Capua

Roberta Capua, poi, ha spiegato il grado di parentela che la lega alla virologa Ilaria Capua: "La virologa Ilaria Capua è mia cugina. Ogni tanto ci sentiamo. Lei vive in America, è super impegnata però è certamente un fiore all'occhiello per la nostra famiglia. Una donna super in gamba, che tutto il mondo ci invidia. Spero che torni presto in Italia".

Valorizza i pregi e maschera i difetti, così accetta il tempo che passa

Silvia Toffanin, poi, le ha chiesto quale sia il suo rapporto con il tempo che passa. Roberta Capua ha spiegato che nonostante non si accetti al 100%, è comunque una donna felice ed appagata:

"Mi rapporto al tempo che passa con serenità. Non sono alla ricerca spasmodica della gioventù, anche perché la mia età è questa. Ho compiuto 53 anni a dicembre. Mi accetto per come sono, ma non al 100%, però cerco di stare in pace con me stessa, di valorizzare le cose che mi piacciono di più di me e di mascherare quei piccoli difetti che ho sempre avuto, ma che con il passare degli anni si sono accentuati. Sono felice e appagata. Adesso sono tornata anche a lavorare dopo tanto tempo, come è giusto che sia visto che Leonardo è più indipendente".

La vittoria di Miss Italia 1986

La madre di Roberta Capua, Marisa Jossa, fu la prima Miss Italia di Enzo Mirigliani nel 1959. Quando Roberta aveva 17 anni, la presentò a Mirigliani: "Gli ha detto: ‘Ti ho portato mia figlia'. Lui si è emozionato perché rivedere la sua prima miss era qualcosa di bello, di particolare". Quindi ha ricordato il concorso e ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la vittoria:

"Per quanto riguarda il concorso in sé, ricordo un grande senso di stanchezza. Tre o quattro giorni di lavoro durissimo. Ero molto, molto stanca. Distrutta. E l'incoscienza di non rendersi conto che la mia vita sarebbe cambiata radicalmente. Sono trascorsi quasi 36 anni e siamo ancora qui a parlarne. Io in quel momento ne ero completamente inconsapevole. La consideravo una cosa bella, ma un episodio. Invece ha segnato tutta la mia vita. […] Dopo aver vinto il titolo di Miss Italia, ho cominciato a lavorare. Ho lasciato casa. Sono cresciuta forse un pochino più in fretta. Ma sono felice di questo, ho fatto tante esperienze. Se oggi sono la persona che sono, lo devo anche a tutto quello che ho fatto a quell'età".

Lasciò la tv per dedicarsi al figlio Leonardo

Roberta Capua ha spiegato perché a un certo punto, nonostante fosse all'apice del successo, preferì lasciare la tv: "Ho scelto di fermarmi per fare la mamma. È una scelta che ho potuto fare perché sono una donna fortunata. Venivo da una stagione di grande successo televisivo su Canale5 con Buona Domenica. Tante donne non hanno la possibilità di scegliere, devono barcamenarsi tra lavoro e famiglia. Qualcuno mi ha criticato, dicendo che una donna non deve sentirsi realizzata solo con i figli. Credo sia una scelta personale. Non ho rimpianti di nessun tipo". Infine, ha spiegato a Silvia Toffanin perché non le ha portato delle foto recenti del figlio Leonardo che oggi ha 14 anni: