Perché Arisa ha consigliato un tranquillante a Carlo Conti a Sanremo 2026: il vero motivo della strana proposta

Arisa sta vivendo un Festival di Sanremo perfetto. La sua canzone, Magica favola, sta raccogliendo grandi consensi. L'artista si è esibita anche nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, trasmessa giovedì 26 febbraio. Tuttavia, c'è un dettaglio che non è passato inosservato. La cantante ha fatto una strana proposta a Carlo Conti. Ha offerto al conduttore un tranquillante. Ebbene, ci sono ben due spiegazioni a questa improvvisa uscita, apparentemente bizzarra. Ma andiamo con ordine.

Arisa è arrivata sul palco dell'Ariston con la consueta eleganza. Prima di cantare, però, si preoccupata della salute di Carlo Conti: "Sei agitato? Vorrei consigliarti qualche tranquillante". Il conduttore è scoppiato a ridere e ha commentato: "Non torniamo indietro negli anni". E Laura Pausini ha aggiunto: "È uno dei suoi momenti preferiti, tra l'altro". Ma a quale momento si riferivano? Per comprenderlo occorre tornare al 2015. Quell'anno alla conduzione del Festival c'erano Carlo Conti, Arisa e Emma Marrone. Un siparietto di quell'edizione diventò virale. La cantante Arisa, infatti, raggiunse il palco per presentare il big che avrebbe dovuto esibirsi di lì a poco, ma faceva fatica a fare il suo annuncio. Così, spiegò:

Il dottore di Sanremo mi ha dato un anestetico e ha fatto effetto. Anzi un antidolorifico, non è la stessa cosa? Ve lo consiglio a tutti.

Fu uno dei momenti più esilaranti di quella edizione. Tuttavia, la mossa di Arisa di stasera, è legata anche a un altro motivo: in particolare al FantaSanremo. Tra i bonus ad personam di Arisa, infatti, c'è il seguente: "Arisa consiglia antidolorifici a Carlo Conti" e vale 10 punti. Basta dare un'occhiata ai punteggi di stasera per avere la conferma che in effetti quel bonus prima le è stato riconosciuto, poi le è stato tolto. Il motivo? Quando ha finito di cantare, si è avvicinata a Carlo Conti e gli ha detto: "Era per il fantasanremo". E nominare il FantaSanremo è un malus e toglie 10 punti.