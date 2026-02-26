FantaSanremo 2026, bonus e malus della terza serata del Festival: punti in aggiornamento e classifica
Il FantaSanremo 2026 è ormai entrato nel vivo. Stasera, giovedì 26 febbraio, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, quindici artisti avranno modo di accumulare altri punti. Sono tantissimi gli spettatori della kermesse canora che hanno creato le loro squadre, puntando su sette big di cui cinque titolari e due riserve. Seguiamo in diretta i bonus e i malus che saranno assegnati nel corso della serata di giovedì 26 febbraio.
(In aggiornamento)
Maria Antonietta & Colombre
Maria Antonietta & Colombre hanno raccolto 60 punti. Nel corso della terza serata hanno totalizzato 30 punti:
- Inchino con mano sul cuore;
- Non tocca il microfono per i primi 30 secondi;
- Direttore con papillon;
- Prima esibizione.
Leo Gassmann
Leo Gassmann ha già accumulato 145 punti.
Malika Ayane
Malika Ayane, nella prima serata, ha ottenuto 75 punti.
Sal Da Vinci
Sal Da Vinci ha già totalizzato 120 punti.
Tredici Pietro
Tredici Pietro ha ancora un piccolo gruzzolo da 10 punti.
Raf
Raf ha raccolto 15 punti.
Francesco Renga
Francesco Renga parte da 35 punti.
Eddie Brock
Eddie Brock al momento ha 85 punti.
Serena Brancale
Serena Brancale è in classifica con 70 punti.
Samurai Jay
Samuray Jay è partito da 90 punti.
Arisa
Arisa per il momento ha accumulato 100 punti.
Michele Bravi
Michele Bravi parte da 45 punti.
Luchè
Luchè ha raccolto 45 punti.
Mara Sattei
Mara Sattei parte da 25 punti.
Sayf
Sayf ha raccolto 55 punti.