FantaSanremo 2026, bonus e malus della terza serata del Festival: punti in aggiornamento e classifica

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il FantaSanremo 2026 è ormai entrato nel vivo. Stasera, giovedì 26 febbraio, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, quindici artisti avranno modo di accumulare altri punti. Sono tantissimi gli spettatori della kermesse canora che hanno creato le loro squadre, puntando su sette big di cui cinque titolari e due riserve. Seguiamo in diretta i bonus e i malus che saranno assegnati nel corso della serata di giovedì 26 febbraio.

(In aggiornamento)

Maria Antonietta & Colombre

Maria Antonietta & Colombre hanno raccolto 60 punti. Nel corso della terza serata hanno totalizzato 30 punti:

Leggi anche Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2026

Inchino con mano sul cuore;

Non tocca il microfono per i primi 30 secondi;

Direttore con papillon;

Prima esibizione.

Leo Gassmann

Leo Gassmann ha già accumulato 145 punti.

Malika Ayane

Malika Ayane, nella prima serata, ha ottenuto 75 punti.

Sal Da Vinci

Sal Da Vinci ha già totalizzato 120 punti.

Tredici Pietro

Tredici Pietro ha ancora un piccolo gruzzolo da 10 punti.

Raf

Raf ha raccolto 15 punti.

Francesco Renga

Francesco Renga parte da 35 punti.

Eddie Brock

Eddie Brock al momento ha 85 punti.

Serena Brancale

Serena Brancale è in classifica con 70 punti.

Samurai Jay

Samuray Jay è partito da 90 punti.

Arisa

Arisa per il momento ha accumulato 100 punti.

Michele Bravi

Michele Bravi parte da 45 punti.

Luchè

Luchè ha raccolto 45 punti.

Mara Sattei

Mara Sattei parte da 25 punti.

Sayf

Sayf ha raccolto 55 punti.