Arisa: “Ero l’unica donna che giocava al fantacaz…”, il lapsus a Tintoria e la reazione dei comici

Arisa è stata ospite di Tintoria, podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, prima della sua esperienza al Festival di Sanremo appena iniziata. L'artista, che ieri sera, durante la prima serata in scena all'Ariston ha presentato la sua canzone, Magica favola, si è divertita con i due comici nella puntata pubblicata su Youtube ieri sera. Ricordando un aneddoto del passato, ha commesso un errore pronunciando la parola fantacalcio.

Il lapsus di Arisa: "La prima volta che ho giocato al fantacaz.."

Arisa a Tintoria ha raccontato la sua prima e memorabile esperienza con il fantacalcio rievocando la prima volta in cui decise di partecipare a una lega organizzata dai suoi compagni di classe. Si trovò in un contesto dominato da maschi appassionati di calcio e lei, che era l'unica donna del gruppo, conquistò la vittoria finale e un premio di 16mila lire. Il racconto ha preso una piega divertente quando la cantante, nel pronunciare la parola "fantacalcio", si è lasciata sfuggire un lapsus. "La prima volta che ho giocato al fantacaz…" ha detto, prima di interrompersi subito, visibilmente divertita, per correggersi. "Buona, la teniamo" ha scherzato Daniele Tinti. "Facevo le scuole medie. Avevo Roberto Baggio", ha aggiunto.

L'esperienza a Sanremo: "Da quattro anni provo ad andare"

La cantante durante la sua lunga intervista, ha svelato che a Sanremo non parteciperà alle feste. "Di solito, non ci vado alle feste. Non esco tanto, sto a casa, leggo libri, vedo film, faccio aerosol e meditazione. Io faccio sempre minimo due cose insieme, a volte anche tre", ha raccontato. "Sono quattro anni che voglio andare a Sanremo, lui mi ha preso. Menomale che Carlo (Conti, ndr) c'è" ha aggiunto durante la chiacchierata con i comici. Tra tutti i Sanremo a cui ha partecipato, "il mio preferito è quello di La notte, nel 2012": "Perché proprio quello? Perché avevo appena assaporato il cambio di vita, la canzone era molto autobiografica, avevo uno staff di persone della mia età, ci divertimmo".