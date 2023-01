Peppino Di Capri a Sanremo 2023: “Ospite nella serata del giovedì” Agli ospiti già annunciati del Festival di Sanremo si dovrebbe aggiungere l’artista campano, che vanta ben 15 partecipazioni in carriera all’Ariston.

A cura di Andrea Parrella

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2023 ci potrebbe essere anche Peppino Di Capri. L'artista campano, che nella sua carriera ha preso parte per ben 15 volte alla competizione, con una vittoria all'attivo, è indicato come possibile ospite di Amadeus all'Ariston nella terza serata di giovedì 9 febbraio.

L'indiscrezione è stata lanciata nelle ultime ore dall'Ansa, ma al momento non c'è alcuna conferma da parte di fonti ufficiali, per quanto il nome di Peppino Di Capri circoli da alcuni anni in relazione a un omaggio, assolutamente legittimo, che Sanremo gli dovrebbe proprio per la sua storia artistica e in considerazione dell'intenzione di Amadeus di considerare come superospiti italiani solo artisti over 70. L'omaggio di Sanremo, venisse confermato, arriverebbe nel giorno successivo alla celebrazione del trio Morandi, Ranieri e Al Bano, che per la prima volta canteranno insieme sul palco dell'Ariston.

I problemi di salute a dicembre

Di recente Peppino Di Capri ha dovuto rinunciare all'evento di Capodanno in piazza a Napoli nonostante fosse stato annunciato settimane prima tra gli ospiti della serata. Il motivo del suo forfait era dovuto a un ricovero ospedaliero di alcuni giorni prima che, stando a quanto dichiarato da componenti del suo entourage a Fanpage.it, era dovuto a un recupero dal Covid.

La storia di Peppino Di Capri a Sanremo

Classe 1939, Peppino Di Capri ha partecipato al Festival di Sanremo per 15 volte ed ha vinto nel 1973 con Un Grande amore e niente più. La sua prima partecipazione è del 1967, quando gareggia al Festival di Sanremo con la canzone Dedicato all'amore, che tuttavia non entra in finale e non riscuote successo, determinando un iniziale rallentamento della sua carriera, che successivamente decollerà grazie a grandi successi. La sua ultima partecipazione in gara risale al 2005 con "La panchina", prima edizione condotta da Paolo Bonolis che lo vide raggiungere la finale.