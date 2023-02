La scaletta della prima serata di Sanremo 2023 La scaletta e il programma della prima serata del Festival di Sanremo 2023: i cantanti in gara, gli ospiti e il sistema di votazione di martedì 7 febbraio.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stasera 7 febbraio 2023 è in programma la prima serata del Festival di Sanremo, assieme ad Amadeus ci sarà Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice. Questa sera il pubblico potrà ascoltare le prime 14 canzoni dei Big in gara, sarà la Giuria della Sala Stampa, TV, Radio e Web a votare.

Scaletta

Ecco la scaletta dei cantanti in gara questa sera, in ordine di esibizione:

Anna Oxa – Sali (Canto dell'anima) Gianmaria – Mostro Mr. Rain – Supereroi Marco Mengoni – Due Vite Ariete – Mare di guai Ultimo – Alba Coma_Cose – L'addio Elodie – Due Leo Gassman – Terzo cuore Cugini di Campagna – Lettera 22 Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Olly – Polvere Colla zio – Non mi va Mara Sattei – Duemilaminuti

Ricco il parterre di ospiti della prima serata del Festival: Roberto Benigni aprirà la puntata con un intervento sulla Costituzione, in platea anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prevista anche la presenza di Mahmood e Blanco, dei Pooh, di Salmo e di Elena Sofia Ricci.

Stasera al fianco di Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer; per le prossime serate, invece, sono attese Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.

Sarà la Giuria della Sala Stampa, TV, Radio e Web a votare per la prima serata. Il televoto sarà invece attivo dalla terza serata, quando si esibiranno tutti i cantanti.