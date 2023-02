Sanremo 2023, premio alla carriera a Peppino Di Capri: “Meglio tardi che mai” Peppino Di Capri arriva a Sanremo 2023 per ritirare il premio alla Carriera dal sindaco di Sanremo: “È da tempo che aspettavo questo momento. Meglio tardi che mai. Grazie mille. grazie Sanremo”.

A cura di Vincenzo Nasto

Peppino Di Capri a Sanremo 2023

Peppino Di Capri arriva al Festival di Sanremo 2023 per essere premiato dalla Città di Sanremo nella quarta serata del Festival, dopo aver saltato la serata precedente per un calo di voce. Il cantante partenopeo si è esibito con un la celebre Champagne del 1973 si è preso la standing ovation del pubblico dell'Ariston, ma anche dei conduttori Amadeus e Gianni Morandi. Dopo l'esibizione al pianoforte infatti, è salito sul palco il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, accompagnato dal vicesindaco Leandro Faraldi che gli ha consegnato il Premio Città di Sanremo alla Carriera. Peppino Di Capri ha ringraziato: "Ho partecipato a Sanremo esattamente 15 volte e l'ho vinta due volte. La canzone con più soddisfazione è Un grande amore e niente più", intonando le note del brano del 1988. Infine si è allontanato dal palco affermando con commozione: È da tempo che aspettavo questo momento. Meglio tardi che mai. Grazie mille grazie Sanremo.

Solo 24 ore fa era stata pubblicata una foto che vedeva ritratti Damiano David, frontman dei Maneskin e Peppino Di Capri, entrambi ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Amadeus infatti, avrebbe dovuto premiare sia i Maneskin per il grande successo degli ultimi anni, soprattutto dopo la vittoria con Zitti e Buoni e la pubblicazione dell'album Rush, mentre per Peppino di Capri sarebbe arrivato un premio alla carriera, che avrebbe sancito la chiusura del cerchio per il cantante partenopeo. L'autore di Roberta ha vinto due volte il Festival di Sanremo, nel 1973, Un grande amore e niente più e 1976, Non lo faccio più.