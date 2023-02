Il testo e il significato di Champagne, la canzone di Peppino Di Capri a Sanremo 2023 Peppino Di Capri si presenta come ospite al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Champagne. Qui testo e significato.

Peppino Di Capri arriva al Festival di Sanremo 2023 come ospite con la canzone Champagne, il suo brano più celebre del 1973. La canzone composta da Mimmo Di Francia, su testo di Depsa e Sergio Iodice è il brano scelto dal cantante partenopeo per la celebrazione del premio alla carriera che gli verrà consegnato dai conduttori Amadeus e Gianni Morandi. Un brano dalle radici italiane ma che ha vissuto tra gli anni '70, '80 e '90 il suo successo anche in Sud America, soprattutto in Argentina, dove è stata tradotta per la prima volta in lingua spagnola. Qui il testo e il significato di Champagne.

Il testo di Champagne

Champagne

per brindare a un incontro

con te

che già eri di un altro

ricordi

c’era stato un invito

stasera si va tutti a casa mia

Così

cominciava la festa

e già

ti girava la testa

per me

non contavano gli altri

seguivo con lo sguardo solo te

Se vuoi

ti accompagno se vuoi

la scusa più banale

per rimanere soli io e te

e poi gettare via i perché

amarti come sei

la prima volta

l’ultima

Champagne

per un dolce segreto

per noi

un amore proibito

ormai

resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via

Lo so

mi guardate lo so

mi sembra una pazzia

brindare solo senza compagnia

ma, ma io, io devo festeggiare

la fine di un amore

cameriere, champagne…

Il significato di Champagne

Peppino di Capri, dopo l'esibizione saltata nella terza serata del Festival per un lieve "calo della voce", ritorna nella quarta serata per esibirsi con Champagne e ritirare il premio alla carriera dalla città di Sanremo. La canzone, composta da Mimmo Di Francia, su testo di Depsa e Sergio Iodice, parla di un amore clandestino all'ombra di un calice di champagne, utilizzato per celebrare la relazione e i ricordi lasciati alle spalle. La canzone verrà utilizzata dal regista Dino Risi nei film Profumo di Donna con Vittorio Gassman e Il Commissario Lo Gatto con Lino Banfi. Più recentemente entra anche nella pellicola del 2015 Natale col boss in cui Peppino di Capri la interpreta in versione rap insieme a Gué con il titolo Fiumi di champagne.