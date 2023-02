Il testo e il significato di Mollami pt.2, la canzone di Guè a Sanremo 2023 Guè esordisce al Festival di Sanremo 2023, ospite sulla Costa Smeralda, con il brano Mollami pt.2. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Gué a Sanremo 2023

Guè esordisce al Festival di Sanremo come ospite con il brano Mollami pt.2. Il rapper milanese, presente sulla Costa Smeralda, celebrerà uno degli anni più importanti della sua carriera, anche grazie all'uscita dell'album Madreperla con Bassi Maestro nella terza serata del Festival. Mollami pt.2 rappresenta il secondo episodio della saga, iniziata nel 2015 con la prima parte in Vero. Qui il testo e il significato di Mollami pt.2.

Il testo di Mollami pt.2

Quando arrivo alla tua festa (mollami)

Se prima non hai la fresca (mollami)

La P.S. che mi stressa (mollami)

Mi ritira la licenza (mollami)

Baby, tu mi dici, "Resta" (mollami)

Vogliono che lui mi arresta (mollami)

Pensano che sono un gangsta (mollami)

Ma sono G-U-È (brr)Per far muovere quel booty sono un professional

Questi rapper stanno muti, sono il G national

Mollami se pensi che sei famosa, ma non è uguale

Si fermano gli orologi se arrivo con la fama

Mo-mo-mollami, se poi mi parli solo di soldi

Attirerei soltanto la guardia e i balordi

Mentre tutti gli altri rapper sono in danger

Tengo la collana, brillo in mezzo alla gente

Vengo in tris, vengo per fare business

Intanto queste tipe lo muovono come in fitness

Spingo fino a che il club non si rompe

Suonano le trombe quando arrivo alla tua festa (mollami)

Se prima non hai la fresca (mollami)

La P.S. che mi stressa (mollami)

Mi ritira la licenza (mollami)

Baby, tu mi dici, "Resta" (mollami)

Vogliono che lui mi arresta (mollami)

Pensano che sono un gangsta (mollami)

Ma sono G-U-ÈRuvido, dentro ‘ste tipe, sì, come Cupido

Tu sei un G da studio, giri con uno stupido

Sei patak, non Patek

Sono real, fammi un check

Mollami se vuoi stare solo nel back

Molla quel telefono se stai facendo un video

Mollo questa bitch se snitcha, sì, senza dire "Oh" (oh)

Parlo e cammino come un campione

Connesso alla strada come un lampione (e lo sai, mollami)

Non sai usare quella beretta (mollami)

La tua canzone non mi interessa (mollami)

Scrivi Miami ma sei di Brescia (mollami)

Dal vivo sei tutta diversa (mollami)

Voglio una tipa che mi flasha (mollami)

Non una tipa che mi pressa (mollami)

Solo hit in scaletta (mollami, mollami)Quando arrivo alla tua festa (mollami)

Se prima non hai la fresca (mollami)

La P.S. che mi stressa (mollami)

Mi ritira la licenza (mollami)

Baby, tu mi dici, "Resta" (mollami)

Vogliono che lui mi arresta (mollami)

Pensano che sono un gangsta (mollami)

Ma sono G-U-È

Il significato di Mollami pt.2

Mollami pt.2 è la canzone cantata da Guè come ospite a Sanremo 2023. Nel brano è presente un sample di Here comes the Hotstepper, titletrack dell'omonimo album del 1995 di Ini Kamoeze, è un riferimento continuo ad alcuni brani di suoi dischi precedenti. Dalla citazione a Business in "Vengo in peace, vengo per fare business, intanto queste tipe lo muovono come in fitness" a Forza Campione con Ensi in FastLife vol.3, senza dimenticare alla parte uno di Mollami nel ritornello: Mollami pt.2 è una delle chicche di Gué per celebrare il suo lungo percorso nel rap italiano.