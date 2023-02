Peppino di Capri a Sanremo 2023: il premio alla carriera per i 70 anni di musica Peppino di Capri ritira il premio alla carriera sul palco dell’Ariston, nella terza serata di Sanremo 2023: celebra così i 70 anni di attività musicale.

Peppino Di Capri sale sul palco dell'Ariston per ritirare il Premio alla Carriera: per lui, che festeggia i 70 anni di musica, il palcoscenico più bello di tutti, quello di Sanremo dove detiene anche un record di 15 partecipazioni, iniziate nel 1967 e finite nel 2005, con due successi: nel 1973 con "Un amore grande e niente più" e poi di nuovo nel 1976 con "Non lo faccio più", sfiorando il tris nel 2005, quando si fermò in finale. Un altro riconoscimento che si va ad aggiungere all'elenco lunghissimo di premi che il cantautore ha ottenuto nella sua lunghissima carriera.

Perché ha scelto Peppino di Capri come nome d'arte

Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, divenne noto a tutti come "Peppino di Capri" nel 1958, quando il produttore Mario Cenci, che lo portò a Milano a incidere il primo album insieme alla sua band fino ad allora attiva solo nei locali di Ischia, gli consigliò esplicitamente il cambio di nome:

Siccome ti chiami Peppino e vieni da Capri, ti chiamerai Peppino di Capri.

Il nome completo della band divenne da allora "Peppino di Capri e i suoi Rockers".

Record di partecipazioni a Sanremo e due vittorie

Quindici apparizioni e i due già citati successi a Sanremo, ma non solo: dopo le vittorie nel 1973 con "Un amore grande e niente più" e poi di nuovo nel 1976 con "Non lo faccio più", Peppino di Capri sfiorò il clamoroso tris al Festival del 2005, quando si fermò in finale con la canzone "La panchina". E per lui il ritorno nella quarta serata dell'edizione 2023, per il meritato premio alla carriera, che quest'anno festeggia le settanta candeline.

La carriera di Peppino di Capri

nella sua lunga carriera, Peppino di Capri ha inciso complessivamente 54 album, di cui 48 in studio, 2 live e 4 raccolte. Sposato giovanissimo con la modella torinese Roberta Stoppa, dalla quale ebbe il figlio Igor, divorziò poco dopo e si legò a quella che sarebbe stata la sua compagna storica: Giuliana Gagliardi, all'epoca giovane studentessa di biologia, con la quale si sposò nel 1978 ed ebbe come figli Edoardo (1981) e Dario (1986).