Morgan torna indietro su Bugo: "Lo stimo, gli chiedo scusa e vorrei tornare sul palco assieme" In una recente intervista, Morgan ha teso una mano Bugo: "E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme.

A cura di Vincenzo Nasto

Morgan e Bugo, Sanremo 2020

A quattro anni di distanza, arriva la prima mano tesa tra Morgan e Bugo, protagonisti di uno degli "incidenti" più vistosi sul palco di Sanremo. Durante la prima edizione condotta da Amadeus e Fiorello, Morgan e Bugo protagonisti sul palco con il brano Sincero, Morgan decise di re-interpretare il brano, modificando così la canzone: "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo poi provare invidia. Certo non dico che è una forma d'arte. Tu ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io". L'addio di Bugo, il momento meme e la squalifica, renderanno quella non esibizione tra le più ricordate degli ultimi anni, lasciando strascichi. Nelle scorse ore però, Morgan, in un'intervista del Corriere ha confessato di essersi pentito, chiedendo scusa al cantante.

Le scuse di Morgan a Bugo: "Sarebbe bello tornare sul palco assieme"

Infatti, Morgan ha ripreso così in mano il discorso dopo quattro anni: "La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento. Io uso spesso un linguaggio iperbolico e sferzante. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme". È la prima volta che uno dei due autori è ritornato sull'argomento senza alcun risentimento, mentre negli scorsi mesi Bugo sembrava aver messo una pietra tombale sul loro rapporto.

I contrasti negli anni tra Bugo e Morgan

Solo lo scorso marzo, dopo un'intervista di Morgan in cui aveva accusato Bugo di averlo bullizzato dopo l'incidente sanremese, il cantante di Non lo so, aveva risposto in maniera piccata alle accuse: "Basta parlare di me nelle interviste, in televisione. Ora la pandemia è finita e ora ti rispondo. Hai rotto, cosa hai detto nell'ultima intervista? Che ti ho bullizzato, ma tu pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite, io ti ho invitato. Ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Che figura di mer*a che hai fatto. Pensiamo alle figure di mer*a che fai da 20 anni e non ti resta che fare interviste e parlare di me, così, almeno, c'hai l'articolo e c'hai il titolo. Ah, volevo ricordarti un'altra cosa: tu non sei Sergio Endrigo. Non lo sarai mai un cantautore".