Lorena Cesarini al Festival di Sanremo 2022: “Grata alla vita che mi fa vivere come in un sogno” Lorena Cesarini, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, ha commentato la sua prossima esperienza sul palco dell’Ariston. Sarà una grande emozione, mai provata prima d’ora.

A cura di Gaia Martino

Lorena Cesarini sarà sul palco del Festival di Sanremo 2022. L'attrice celebre per il suo ruolo in Suburra La Serie, è stata scelta tra le co-conduttrici che affiancheranno il conduttore e direttore artistico Amadeus nel corso delle cinque serate dello show, in programma dall'1 al 5 febbraio. Sarà lei la protagonista del secondo appuntamento, in programma il 2 febbraio.

Lorena Cesarini commenta la sua presenza a Sanremo 2022

"È tutto vero", così comincia il messaggio social scritto nelle ultime ore da Lorena Cesarini. L'attrice romana sta per vivere una grande emozione sul Palco dell'Ariston, un sogno che si realizza.

Salire su quel palco sarà l’emozione più grande mai provata nella mia vita. La vivrò come sono solita vivere le emozioni: con tutta me stessa. Spero di non deludervi e vi prometto che vi darò la mia energia e la mia spontaneità. Sono grata alla vita che mi fa vivere come se fossi in un sogno.

Poi, il ringraziamento ad Amadeus, il conduttore e direttore artistico del Festival per il terzo anno di seguito, che ha scelto lei per la seconda serata della kermesse:

Ringrazio tutte le persone che credono in me e che mi permettono di realizzare i miei sogni più grandi…soprattutto il GRAZIE più grande va ad Amadeus per questa possibilità e per la fiducia che ha in me.

Chi sono le co-conduttrici di Sanremo 2022

Oltre la già citata Lorena Cesarini scelta per la seconda serata della kermesse, a Sanremo 2022 ci saranno anche Ornella Muti che aprirà le danze del Festival con Amadeus nella prima serata, Drusilla Foer nella terza, Maria Chiara Giannetta nella quarta. La madrina del gran finale sarà Sabrina Ferilli la quale ha già presenziato all'Ariston come valletta nell'edizione del '96 condotta da Pippo Baudo. Nonostante si tratti di un ritorno, l'emozione è sempre incontrollabile: "Certe notizie meglio riceverle da seduti" – ha scherzato su Instagram pubblicando uno scatto dal divano di casa – "Grazie Amadeus, ci vediamo il 5 febbraio!"