L’Isola dei famosi 2022: Carmen, Alessandro, Antonio e Floriana in nomination Ilona Staller e Marco Melandri rischiano l’eliminazione ma si salvano. In nomination ci vanno invece Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, così come Antonio Zequila a Floriana Secondi.

A cura di Andrea Parrella

Ilona Staller e Marco Melandri sono gli eliminati della seconda puntata dell'Isola dei Famosi, anche se i due restano in gioco. In nomination ci vanno invece Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, così come Antonio Zequila a Floriana Secondi. Il secondo atto di questa nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi ha avuto questi esiti, in una serata durante la quale iniziano a prendere forma le prime dinamiche.

Chi è stato eliminato nella puntata del 24 marzo

A finire eliminato nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi sono stati Ilona Staller e Marco Melandri, che per mano del voto del pubblico sono costretti a lasciare il gioco. L'Isola consegna i due concorrenti, accoppiati in questo programma, al destino dell'Isola sgamada. Qui Ilona Staller ha avuto il ruolo di capo e così proseguiranno per la prossima settimana, con la speranza per una delle coppie di ritornare in gioco

Chi sono i concorrenti in nomination

Senza ambiguità anche le nomination della serata. Il gruppo è compatto nel votare Carmen Di Pietro e suo figlio, che vengono votati da quasi tutte le coppie in gara. Alla loro nomination segue quella di Antonio Zequila e Floriana Secondi, frutto della lite di quest'ultima con Nikolas Vaporidis, membro della coppia leader che ha potuto decidere la coppia in nomination della settimana.

Cosa è successo nella puntata del 24 marzo de L'isola dei famosi 2022

Nel corso della seconda puntata dell'Isola dei Famosi hanno iniziato a prendere forma le prime dinamiche del gioco. Oltre allo scontro tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis, accusato dalla prima di essere oggetto di favoritismi da parte della produzione, c'è stato un momento intenso dedicato a Ilona Staller, che si è commossa ricordando i mesi drammatici lontani da suo figlio, quando questo era ancora neonato. Di particolare rilievo anche la sfida del fuoco tra Roberta e Patrizia, che tra urla e lamenti hanno costretto Alvin a interrompere la sfida.