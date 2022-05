La sala stampa si scatena durante l’esibizione della Moldavia all’Eurovision 2022, parte il trenino Durante l’esibizione della Moldavia alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022 la sala stampa si è scatenata in un trenino divertente, il video di Fanpage.it.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera è andata in onda la finale dell'Eurovision Song Contest 2022 che ha visto la vittoria dell'Ucraina con la band Kalush Orchestra. Seconda l'Inghilterra, terza Spagna: l'Italia con Blanco e Mahmood si è posizionata sesta. Subito dopo, nella classifica, la Moldavia che ha fatto ballare e divertire tutti con Trenuletul, un brano allegro cantato da gli Zdob si Zdub e i Fratii Advahov. Se durante la prima semifinale è stato difficile restare seduti, ieri in finale è risultato impossibile soprattutto per i giornalisti presenti nella sala stampa dell'Eurovision Song Contest 2022. Si sono scatenati in un trenino.

Il trenino dei giornalisti durante l'esibizione della Moldavia

Allegria, risate e leggerezza ieri sera durante una serata all'insegna della musica e del divertimento. Durante l'esibizione della Moldavia, rappresentata da Zdob si Zdub e i Fratii Advahov con il loro Trenuletul, i giornalisti in sala stampa si sono scatenati e hanno messo in scena un perfetto trenino che ha percorso tutta la stanza. Il video è diventato virale sui social ed è stato pubblicato anche dalla pagina Instagram del gruppo.

La canzone dei Zdob si Zdub e i Fratii Advahov, la band della Moldavia

Gli artisti moldavi con il loro brano Trenuletul hanno fatto divertire e scatenare tutti. Si tratta di due band che si sono unite per raccontare la musica moldava. Gli Zdob Si Zdub è una band formata negli anni '90 composta da Roman Iagupov, Mihai Gîncu, Sveatoslav Staruș, Andrei Cebotari, Valeriu Mazîlu e Victor Dandeș. I Fratii Advahov invece sono due fratelli, Vasile e Vitalie Advahov, che hanno deciso di unirsi in una band. Insieme hanno dato vita a un brano diventato ormai tra i simboli dell'Eurovision Song Contest 2022. Questo il testo tradotto:

Il treno si muove, è come se volasse

Da un paese all’altro

Cammina e non riesco a capire

Quale paese? Da dove parte?

Vecchio paese, nuovo paese

È come uno, è come due

Separatamente, insieme

Sono come due, è uno

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

E in un paese, e in un altro

Suonate il ritornello insieme

E in ogni paese

Incanta il violino

Quando il treno arriva alla stazione

È come se fosse fuori dal paese

Era come se camminasse senza uscire

Di casa in casa

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Chisinau – Bucarest

Grande, unisci dentro

Тrеnu ‘leganat de şіne

Ma non riesce a capire

Il paese corre

Vecchio paese, nuovo paese

È come uno, è come due

Separatamente, insieme

Sono come due, è uno

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest