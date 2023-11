La Rai smentisce Amadeus a Sanremo 2025: “Ora lavoriamo all’edizione 2024” La Rai con una nota ha smentito la notizia circolata ieri, lanciata da LaPresse, secondo la quale Amadeus starebbe trattando con i vertici di viale Mazzini per prolungare il contratto e firmare per il sesto Festival di seguito: “Il tema “edizione 2025”, per tutti gli aspetti organizzativi e produttivi, non è mai stato all’ordine del giorno”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo l'indiscrezione riguardo il futuro di Amadeus al Festival di Sanremo, è intervenuta la Rai. Stando alla notizia di LaPresse il conduttore e direttore artistico della kermesse era in trattativa con i vertici di viale Mazzini per prolungare il contratto oltre la scadenza del quinquennio e confermare, dunque, la sua presenza anche per il 2025. La Rai, con una nota, ha rotto il silenzio: "Ora lavoriamo all'edizione 2024".

La nota della Rai

La Rai con una nota ha risposto al rumor lanciato da LaPresse riguardo il futuro di Amadeus a Sanremo. I vertici di viale Mazzini sono ora concentrati sull'edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo 2024 al fianco del suo Direttore Artistico e conduttore, Amadeus: "Il tema “edizione 2025”, per tutti gli aspetti organizzativi e produttivi, non è mai stato all’ordine del giorno".

Il Festival di Sanremo 2024: date e rumors

La 74esima edizione del Festival di Sanremo andrà in scena dal 6 al 10 febbraio 2024. Fervono i preparativi e nel frattempo circolano numerose indiscrezioni riguardo i protagonisti della nuova edizione dello show. Si è parlato di Barbara D'Urso che potrebbe scrivere nuove pagine della sua carriera in tv all'Ariston, accanto ad Amadeus. Potrebbe arrivare Jovanotti, sembrerebbe essere confermata, invece, la presenza di Fiorello. Nessuna conferma è ancora arrivata dal padrone di casa, Amadeus. Intanto i Giovani si preparano per il contest di Rai 1 che permetterà a tre artisti di accedere alla gara canora: 49 artisti sono già stati ammessi e tra questi ci sono anche ex di Amici e X Factor. Parliamo di Alex Wyse, Tancredi e NDG, poi Beatrice Quinta e i Santi Francesi, ex concorrenti di X Factor. Tra coloro che hanno convinto la giuria anche Clara, artista e attrice che veste i panni di Crazy J in Mare Fuori. La finale di Sanremo Giovani 2023 è in programma per martedì 19 dicembre, su Rai Uno.