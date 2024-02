La classifica della quarta serata: Geolier vince la serata duetti La quarta serata dedicata ai duetti si è conclusa con la vittoria di Geolier. Un trionfo non così scontato per il cantante napoletano che, infatti, è stato accolto dal dissenso del pubblico presente all’Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La quarta serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover, si è chiusa con una classifica il cui primo posto è stato piuttosto inaspettato. In cima alla Top Five, infatti, è stato Geolier che ha portato un medley chiamato "Strade" in cui ha cantato insieme a Gué, Luché e Gigi D'Alessio. Una vittoria, quella della serata cover, che porterebbe il cantante di Secondigliano sempre più vicino ad un ipotetico trionfo dell'intera kermesse. Il pubblico dell'Ariston, però, non ha gradito l'esito delle votazioni e ha manifestato il suo dissenso con tanto di sonori fischi provenienti dalla platea.

La classifica della serata duetti

La classifica della quarta serata dopo la somma data dal televoto dei telespettatori, dalla votazione della Sala Stampa e della Giuria delle Radio. Inaspettatamente, Geolier che comunque era tra i favoriti, risulta primo e si aggiudica la vittoria della serata cover. Ecco la classifica completa:

Geolier e Gué, Luché e Gigi D'Alessio Angelina Mango con La Rondine Annalisa e La Rappresentante di Lista con Sweet Dreams Ghali e Ratchopper con Medley Italiano Vero Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo sogna

La classifica della terza serata: Angelina Mango conquista l'Ariston

La terza serata del Festival, invece, aveva visto svettare in classifica Angelina Mango che è tuttora tra le artiste più quotate della 74esima edizione. Al secondo posto si posiziona Ghali, mentre Alessandra Amoroso ha conquistato il terzo posto, seguita nelle ultime due posizioni da Il Tre e Mr. Rain.

I primi 5 in classifica della seconda serata: Geolier svetta la classifica

La seconda serata d'altro canto vedeva primo in classifica proprio Geolier con "I p' me tu p' te", seguito da Irama al secondo posto con "Tu no", Annalisa terza con "Sinceramente", quarta Loredana Bertè con "Pazza" e in chiusura al quinto posto Mahmood – "Tuta gold".

La top five della prima serata: Loredana Bertè è la prima

Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, ben trenta, a conquistare il primo posto della classifica è stata Loredana Berté. La cantante è stata premiata dalla sala stampa, che ha visto il consenso della sala stampa.