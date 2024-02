La classifica dopo la terza serata di Sanremo 2024: prima Angelina Mango, poi Ghali e Amoroso È stata annunciata la Top 5 della terza serata del Festival di Sanremo 2024: in testa Angelina Mango con La Noia, seguita da Ghali con Casa Mia e Alessandra Amoroso con Fino a qui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, Sanremo 2024, foto di LaPresse

Si è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2024 di giovedì 8 febbraio in onda su Rai 1. Amadeus e Teresa Mannino dalla sala stampa hanno annunciato la classifica provvisoria con la top five di questa sera:

Angelina Mango: La Noia

Ghali: Casa Mia

Alessandra Amoroso: Fino a qui

Il Tre: Fragili

Mr Rain: Due Altalene

Gli ospiti della terza serata di Sanremo 2024

Nella terza serata del Festival, Amadeus è stato accompagnato nella conduzione dall'attrice Teresa Mannino. come ospiti si sono esibiti sul palco dell'Ariston il Coro Fondazione Arena di Verona con Va Pensiero, ma anche Eros Ramazzotti, che ha celebrato sul palco i 30 anni del suo storico brano Terra Promessa. Sul palco è arrivato anche il secondo ospite internazionale, dopo John Travolta: Russell Crowe. L'attore australiano si è esibito con il brano Let Your Light Shine con la sua band The Gentlemen Barbers, prima di annunciare il suo tour. La prima data sarà al Colosseo a Roma il prossimo 23 giugno.

L'intervento di Edoardo Leo

Sul palco di Sanremo è salito anche l'attore Edoardo Leo per presentare il suo ultimo film, con una riflessione sulla salute della commedia: "La commedia è racconto delle nostre vite. Ridere di noi è fare cultura. Quando il sole della cultura è basso, anche i nani sembrano dei giganti. Stiamo attenti allora che il sole della cultura rimanga sempre a mezzogiorno, è l’ultimo spiraglio di luce prima del buio".

Chi ha votato durante la terza serata e chi voterà nella serata delle Cover

Invece nella seconda serata, a trionfare era stato Geolier con ‘I p' me, tu p' te’, seguito da Irama con Tu no, Sinceramente di Annalisa, Pazza di Loredana Bertè e Tuta Gold di Mahmood. La classifica delle ultime due serate è stata ottenuta, con una partizione del 50% al televoto e per l'altro 50% alla Giuria della Radio. Nella quarta serata, la votazione sarà divisa in tre parti: il 34% al televoto, il 33% alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e il 33% alla Giuria della Radio.