Ora è ufficiale: Geolier è primo in classifica, seguito da Annalisa, terzo Mahmood Sono uscite le classifiche FIMI e tra i singoli Sanremo domina la top 10, con Geolier in testa, davanti ad Annalisa, Mahmood e Angelina Mango. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Geolier e Annalisa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È uscita la prima classifica ufficiale della FIMI e ovviamente le canzoni di Sanremo occupano 15 delle prime 16 posizioni di quella dei singoli. Nonostante siano uscite da pochi giorni, in Italia si ascoltano solo quelle, quasi tutte, come abbiamo visto anche dalle classifiche streaming dei giorni scorsi, con Geolier che, addirittura, è entrato nella top 50 Global di Spotify e Mahmood alla 51 della Daily Top Songs Global, per capire la portata dei numeri. E sono numeri importanti, come Sanremo ci ha insegnato in questi ultimi anni: per la prima volta la compilation di Sanremo è la playlist più ascoltata al mondo in streaming.

Ovviamente a dominare la classifica dei singoli di questa settimana c'è Geolier che già normalmente è uno dei top player della musica mondiale, ma con Sanremo ha una visibilità moltiplicata e infatti "I p' me, tu p' te" è in testa alla classifica e in pochi giorni ha collezionato oltre 4 milioni e mezzo di stream, piazzandosi in testa e mettendosi alle spalle Annalisa, che con lui e Angelina Mango pare la favorita per giocarsi questo Festival. Seconda, infatti, è "Sinceramente", mentre a chiudere il podio è Mahmood con Tuta Gold, che si mette alle spalle proprio Mango e la sua "La noia".

Lo scorso anno nella settimana d'esordio furono quattro le canzoni in top 10 la prima settimana, e diventarono 10 su 10 la seconda settimana, mentre stavolta si comincia col botto e già dalla prima serata gli stream erano tantissimi più dello scorso anno. La top 10 continua con Tu no di Irama che si conferma amatissimo in streaming e poi Tutto qui di Gazzelle, altro artista che bazzica spesso le posizioni alte, mentre in settima posizione ci sono i The Kolors con "Un ragazzo, una ragazza" seguiti da Loredana Bertè e la sua "Pazza". A chiudere questa top 10 ci sono "Apnea" di Emma e Due altalene di Mr.Rain.