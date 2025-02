Kekko dei Modà dopo l’infortunio a Sanremo: “Per il dolore rinuncio agli impegni. Non sono un personaggio”

video suggerito

"Romantici, come molti sanno lunedì alle prove sono scivolato e mi sono fatto male alle costole". Inizia così il messaggio con cui Kekko dei Modà aggiorna i fan delle sue condizioni di salute. Il cantante, a poco dall'inizio del Festival di Sanremo, si era infortunato ma, nonostante il dolore per la contusione al torace, ha scelto di continuare l'avventura all'Ariston. Il leader della band spiega di aver dato forfait a diversi impegni promozionali della settimana sanremese – come la sfilata sul Green Carpet – in via precauzionale.

Kekko Silvestre: "Il dolore persiste, devo tutelare le esibizioni"

Con un messaggio condiviso tra le sue storie Instagram, Kekko Silvestre aggiorna i suoi follower – definiti "romantici" – sulle sue condizioni di salute e su come sta affrontando la kermesse canora. "Come molti sanno lunedì alle prove sono scivolato e mi sono fatto male alle costole – si legge su Instagram – Il dolore persiste e per tutelare le esibizioni sul palco abbiamo dovuto a rinunciare a tutti gli impegni promozionali della settimana sanremese". Il motivo per cui ha dato forfait è legato all'infortunio che ha avuto durante le prove del Festival. Nonostante il momento difficile, il leader della band cerca di rimanere positivo: "L'affetto, che come sempre ci avete fatto percepire fortissimo, ha lenito la tristezza e la certezza di potervi riabbracciare ai concerti ci fa guardare al futuro con un sorriso".

Kekko Silvestre: "Di lavoro faccio il cantante, non il personaggio"

Kekko Silvestre chiarisce che il motivo per cui ha deciso solo ora di lasciare un messaggio ha a che fare con il modo in cui si approccia alla professione di artista. "Per chi si chiede perché sono stato in silenzio fino ad ora e sono rimasto qua nonostante questo problema la risposta è semplice – conclude – di lavoro faccio il cantante e non il personaggio".