Instagram a Sanremo, ora anche la Corte dei Conti indaga sul selfie Amadeus-Ferragni-Morandi Dopo la sentenza del Tar e la multa alla Rai della scorsa settimana, ora anche la Corte dei Conti ha aperto un’indagine per omessa vigilanza, al fine di individuare il responsabile dei siparietti del Sanremo più social di sempre, che ora rischia di dover pagare di tasca propria i 123mila euro di multa dell’Antitrust. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le polemiche per Sanremo 2024 non si sono ancora esaurite, che si torna a parlare della questione della pubblicità occulta a Instagram nel corso dell'edizione 2023, legate alla presenza di Chiara Ferragni sul palco. È notizia delle scorse ore che la Corte dei Conti indaga sul Sanremo più social di sempre e sul selfie a tre di Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi per pubblicità occulta e omessa vigilanza da parte della Rai. Dopo la sentenza del Tar del Lazio, arrivata a poche ore dall'inizio di Sanremo 2024 confermando la multa alla Rai, intervengono sulla vicenda i magistrati contabili: il responsabile che non ha impedito lo spot a favore di Instagram rischia di pagare di propria tasca i 123 mila euro di multa comminati dall’Antitrust.

L'apertura dell'indagine della Corte dei Conti

Per l’Antitrust e per i giudici del Tar del Lazio il selfie del direttore artistico, il co-conduttore e la co-conduttrice, che è stato pubblicato su Instagram, è di fatto pubblicità occulta per il social di proprietà di Meta. La sentenza del tribunale amministrativo dei giorni scorsi si chiudeva con la richiesta delle toghe amministrative di inviare l’intero fascicolo alla magistratura contabile. Di conseguenza, come riporta Repubblica, da oggi anche la Corte dei Conti ha aperto ufficialmente un’inchiesta per omessa vigilanza, nel tentativo di capire chi sia il responsabile per quanto accaduto lo scorso anno, con continui riferimenti alla piattaforma diventati parte integrante della scrittura del programma.

Chi ha approvato tutto?

La Corte dei Conti punta quindi a individuare la persona o le persone che hanno organizzato o comunque dato il via libera al siparietto specifico del selfie, ma più in generale di tutti i momenti in cui è stato concordato un inserimento occulto del marchio Instagram all'interno dei passaggi della trasmissione, durante la quale ricordiamo che Amadeus aprì il suo account Instagram personale, pubblicando dal palco diversi momenti dello show e facendo partire alcune dirette. L'obiettivo è dunque quello di individuare i potenziali responsabili di omissione in vigilanza, con il rischio che il tutto possa ricadere su autori e dirigenti.