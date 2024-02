Chiara Ferragni a Sanremo 2024 dopo il caso pandoro, Amadeus: “Gliel’avrei permesso” Durante la conferenza stampa che precede la quarta serata di Sanremo 2024, Enrico Lucci di Striscia la notizia ha chiesto ad Amadeus se avrebbe permesso a Chiara Ferragni di salire sul palco per spiegare quanto accaduto con il caso pandoro. La risposta del conduttore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chiara Ferragni sarebbe stata la benvenuta sul palco di Sanremo 2024 laddove avesse chiesto di potersi spiegare dopo quanto accaduto con il celebre caso Pandoro. Lo ha dichiarato il conduttore del Festival Amadeus nel corso della conferenza stampa che ha preceduto la quarta serata di Sanremo. A domanda di Enrico Lucci, inviato a Sanremo per Striscia la notizia, Amadeus ha aperto le porte all’influencer che lo scorso anno lo accompagnò sul palco dell’Ariston nel ruolo di co-conduttrice della prima e dell’ultima serata.

Enrico Lucci: “Ferragni a Sanremo per spiegarci i suoi errori di comunicazione”

In maniera provocatoria, nel pieno stile di Lucci, l’inviato di Striscia ha posto ad Amadeus la seguente domanda: “Dato che John Travolta e Russell Crowe non li hai invitati tu, se si autoinvitasse Chiara Ferragni, la faresti salire sul palco per farci capire quali sono stati i suoi errori di comunicazione?”. La risposta di Amadeus: “Se me lo avesse chiesto, glielo avrei permesso”. La domanda arriva non solo dopo il celebre caso Pandoro che ha avuto enormi effetti sulla carriera dell’imprenditrice digitale, ma anche dopo quanto svelato da Amadeus poche ore fa che aveva raccontato che avrebbe diviso a metà con l’influencer la multa ricevuta dall’Antitrust per pubblicità occulta a Instagram, arrivata dopo la scorsa edizione del Festival.

Amadeus: “La multa? Farò a metà con Chiara Ferragni”

Amadeus aveva raccontato nel corso della conferenza stampa di giovedì 8 febbraio che avrebbe diviso a metà con Ferragni la multa ricevuta dall’Antitrust per pubblicità occulta a Instagram. “Qui si può dire social o ti fanno la multa? Te l'hanno fatta di 180 mila euro?”, gli aveva chiesto la co-conduttrice della quarta serata del Festival, Teresa Mannino. “Sì, ma farò a metà con Chiara”, era strata la risposta di Amadeus. In precedenza, di fronte al tapiro ricevuto da Striscia la notizia per la stessa questione, Amadeus aveva risposto: “Certo, è una bella multa, ma la strategia non è stata di Chiara Ferragni. Se pagheranno gli italiani? Eh, vediamo, però la Rai ne ha intascati tanti di soldi grazie alla pubblicità data anche dai social. E così capiremo se questi 175 mila euro dovrò pagarli io. Capiremo con la Rai, cosa deciderà di fare. Non so darti una risposta al momento”.