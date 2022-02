Festival di Sanremo, ecco tutti i vincitori dal 1951 In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di Sanremo 2022, diamo uno sguardo a tutti quelli che si sono aggiudicati la rassegna. Tra qualche tempo ascolteremo le canzoni in gara nella 71esima edizione del Festival, e chi vincerà Sanremo dopo il trionfo di “Zitti e buoni” dei Maneskin nella scorsa edizione?

Sta per arrivare una nuova edizione del Festival di Sanremo e come ogni anno le attese sono tantissime, soprattutto quando si parla di toto vincitori. Perché se è vero che nel tempo Sanremo ha cominciato a spostare la propria attenzione dalla gara allo show è anche vero che provare a indovinare chi vincerà è uno degli sport preferiti per chi guarda la kermesse. La nostalgia porta a voltarsi indietro e considerare il passato come il periodo migliore. Ci furono le vittorie di Nilla Pizzi ("Grazie dei fiori"), Modugno ("Nel blu dipinto di blu"), Bobby Solo e Zanicchi ("Il cuore è uno zingaro"), ma anche quelli degli anni 80/90 con quella serie continua che ha visto vincere "Adesso tu", "Si può dare di più", "Perdere l'amore", "Ti lascerò", "Uomini soli", "Portami a ballare" e "Mistero", in una serie di canzoni che sono rimasti nell'immaginario collettivo.

Gli ultimi anni sono stati definiti, spesso, come quelli dei talent con le vittorie negli ultimi anni di molti cantanti arrivati dai programmi tv (Marco Carta, Valerio Scanu, Emma, Marco Mengoni e Il Volo), a volte, il marchio, poi, si sia rivelato ingiustificatamente negativo. Con la vittoria di Francesco Gabbani, però, anche la canzone sanremese è tornata protagonista: "Occidentali's Karma, infatti, è stato un vero e proprio tormentone dell'anno di uscita (2017), così come "Non mi avete fatto niente" che nel 2018 ha permesso a Ermal Meta e Fabrizio Moro di aggiudicarsi la kermesse. Ecco tutti i vincitori delle edizioni precedenti del Festival, in attesa di sapere chi tra i cantanti in gara sarà il vincitore di Sanremo 2022: