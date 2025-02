Fedez e Tony Effe scelti per Sanremo 2025 prima del dissing: come ha reagito Carlo Conti al loro litigio

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Carlo Conti ospite di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, ha commentato il dissing tra Tony Effe e Fedez dello scorso settembre che li ha visti attaccarsi a distanza a suon di rap, offese e battute sulle loro ex. Entrambi in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2025 in scena dall'11 al 15 febbraio 2025, hanno fatto chiacchierare per giorni la cronaca rosa con il loro litigio. "Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta" commentò il conduttore e direttore artistico subito dopo averli scelti per la kermesse. A Supernova, nella puntata uscita stamattina, ha rivelato: "Li ho scelti prima del dissing".

Le parole di Carlo Conti

Carlo Conti ha raccontato di aver scelto Fedez e Tony Effe per i Big di Sanremo 2025 prima che i due si attaccassero a distanza nel dissing. "Li avevo già scelti prima del dissing, molto prima. Tony Effe inizialmente aveva presentato un altro brano, poi ci ha ripensato e mi ha portato quello che sentirete al Festival che è ancora più particolare. Le scelte le ho fatte tra fine settembre e metà ottobre", ha dichiarato. "Quando hai visto che hanno litigato, hai pensato che rottura di palle o abbiamo il colpaccio?" ha allora chiesto Cattelan. "Ho detto "noo" ha scherzato Conti alzando gli occhi al cielo, poi ha continuato: "Questa è l'onestà di ciò che facciamo. Non c'è niente di costruito, retropensieri, niente. Quando hanno litigato ho detto "Oi oi oi, maremma". Se li ho chiamati per fare pace? No, non mi sono messo in mezzo. Quello che succederà farà parte spero di un sano fumo che deve tenere a fuoco l'arrosto. Ma sono ragazzi intelligenti".

Carlo Conti: "Avrei voluto Fabrizio Frizzi con me a Sanremo"

Con Alessandro Cattelan, Carlo Conti ha parlato della kermesse che presto dirigerà dal palco dell'Ariston. Raccontando i suoi giorni tipo a Sanremo, a Supernova ha poi ricordato Fabrizio Frizzi, suo amico e collega morto nel 2018: "Avrei voluto al mio fianco Fabrizio Frizzi, ma ci ha lasciato troppo presto".