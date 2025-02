video suggerito

Fedez a Sanremo con Bella Stronza: le parole dopo l'esibizione con il brano per Angelica Montini Intervistato da Ema Stokholma e Gino Castaldo, Fedez ha commentato la sua esibizione sul palco dell'Ariston nella serata cover del Festival. Il rapper ha cantato con Marco Masini una versione modificata del brano Bella Stronza.

Nella serata di Sanremo dedicata alle cover Fedez ha cantato Bella Stronza, brano che nei giorni scorsi è stato oggetto di dibattito (stando a quanto appreso da Fanpage.it., il rapper avrebbe dedicato i versi della canzone ad Angelica Montini). Poco dopo l'esibizione, il cantante ha commentato ai microfoni di Rai Radio 2 la sua performance e la scelta di modificare il testo.

Le parole di Fedez dopo l'esibizione con Marco Masini a Sanremo

Protagonista dell'intervista di Ema Stockholma e Gino Castaldo a Marco Masini e Fedez è stata la versione modificata di Bella Stronza, canzone cantata sul palco dell'Ariston nel corso della serata dei duetti. I conduttori radiofonici si sono complimentati con gli artisti, sottolineando la curiosità per la loro esibizione data la scelta del brano. "Sono contetissimo. Non potrei essere più felice di così. Devo ringraziare Marco, l'ho contattato io. Abbiamo scelto quali parti inserire" è stata la risposta di Fedez. Il rapper non ha fatto alcun cenno esplicito alla questione legata ad Angelica Montini e al gossip sul tradimento esploso poco prima del Festival.

Marco Masini: "Fedez mi ha fatto commuovere"

Marco Masini ha poi spiegato il processo creativo dietro la loro esibizione:

Dopo che Fedez ha scritto il testo abbiamo cercato di far sì che diventasse una nuova storia, prendendo le parti originali che più combaciassero con la storia che voleva raccontare lui. Il senso del testo è preciso dall'inizio alla fine.

L'artista non ha nascosto di essersi emozionato per la performance e per la decisione di Fedez di averlo al suo fianco sul palco:

Mi ha commosso moltissimo che lui si sia identificato in questa cosa. Quando ci siamo incontrati, prima di prendere qualsiasi decisione, ci siamo messi a lavorare. Abbiamo passato una notte in studio e ci siamo divertiti. Abbiamo cercato una tonalità molto dark.