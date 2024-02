Fabrizio Moro non riconosce Maninni dopo Amici 16, Ermal Meta: “È vecchio, non ricorda niente” Il video di Maninni, Ermal Meta e Fabrizio Moro, protagonisti di un piccola gag nei backstage di Sanremo 2024. con Moro che non ha riconosciuto Maninni. Ermal Meta: “Guarda che quello è anziano, non si ricorda niente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maninni, Ermal Meta, Fabrizio Moro

È tempo di incontri nel backstage di Sanremo 2024 per la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover. Tra gli incontri che più hanno stimolato la curiosità del pubblico, soprattutto su X, è quello tra Maninni, Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Il cantante, in gara a Sanremo 2024 con Spettacolare, si esibirà nelle prossime ore con Ermal Meta: insieme canteranno Non mi avete fatto niente, successo del 2018, a cui mancherà stasera la voce di Fabrizio Moro. I due, vincitori del Festival di Sanremo 2018, saranno comunque protagonisti sul palco di Sanremo, con Moro impegnato in un medley dei suoi brani con Il Tre, tra le grandi sorprese di quest'edizione.

La gag tra Maninni e Fabrizio Moro, con Ermal Meta: "Ti ricordi di me?"

Nel video, ricondiviso dallo stesso Maninni sul suo profilo X, il cantante si è avvicinato e ha salutato Fabrizio Moro, chiedendogli se si ricordasse di lui. Infatti, i due si erano incrociati anche durante la partecipazione dello stesso Maninni ad Amici 16, la stessa edizione che vide tra i protagonisti Mike Bird, ma anche Federica Carta. La risposta del cantante, in un apparente vuoto di memoria: "Dove ci siamo visti?". Maninni cerca di ricordare al cantante i trascorsi ad Amici da professore, ma la risposta non sembra accendere la memoria. A chiudere la contesa ironica, Ermal Meta che chiosa: "Guarda che quello è anziano, non si ricorda niente".

Maninni si esibisce con Ermal Meta in Non mi avete fatto niente

Durante il Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro avevano descritto così la canzone vincitrice: "La canzone è un inno alla vita, un urlo che si leva da un’umanità colpita ma che nei momenti più complessi e drammatici rinasce facendosi spazio verso il futuro, col sorriso di un bambino. Sono onorato di interpretare questo testo così importante, che ha l’aria di una sfida, il suono di una speranza". Ermal Meta sarà impegnato sul palco con Maninni, mentre Fabrizio Moro, l'altro autore del brano, si esibirà con un medley dei suoi brani con Il Tre.