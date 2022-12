È morta Shirley Sheperd, la vedova di Charlie Watts dei Rolling Stones È morta, all’età di 84 anni, Shirley Sheperd, la vedova di Charlie Watts. Un anno e mezzo fa, la morte del batterista dei Rolling Stones.

È morta, all'età di 84 anni, Shirley Sheperd, la vedova del batterista dei Rolling Stones Charlie Watts. Gli è sopravvissuta solo un anno e mezzo. Il batterista è morto a 80 anni nell'agosto del 2021 a causa di un tumore. Il comunicato dalla famiglia, che è stato firmato congiuntamente dalla figlia Seraphina e l'unica nipote Charlotte, gli unici eredi: "Shirley si è riunita al suo amato Charlie".

Il messaggio della famiglia

Questo è il messaggio completo che è stato rilasciato dalla famiglia, la figlia Seraphina e la nipote Charlotte: “È con grande tristezza che Seraphina, Charlotte e Barry annunciano la morte della loro amata madre, nonna e suocera Shirley Watts. Shirley è morta pacificamente venerdì 16 dicembre nel Devon dopo una breve malattia circondata dalla sua famiglia. Mancherà alle sue sorelle Jackie e Jill e suo fratello Stephen. Si è riunita per sempre con il suo amato Charlie.".

Chi era Shirley Ann Sheperd

Nata nel settembre 1938, Shirley Ann Shepherd è nata nel settembre del 1938 e ha studiato al Royal College of Art nel 1961. Incontrò Charlie, che all'epoca era graphic designer nel mondo della pubblicità e non era ancora uno dei Rolling Stones. Si sposarono nel 1964, un anno dopo l'inizio della grande avventura di Charlie Watts con i Rolling Stones. Charlie Watts si era unito ai Rolling Stones dal gennaio 1963: al fianco di Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones è stato uno dei più grandi batteristi della sua generazione. "Uno dei migliori che ci sia mai stato", aveva specificato la band con il primo comunicato in ricordo del batterista.

La vita di Charlie Watts e Shirley Ann Sheperd insieme è durata più di 57 anni: i due erano di fatto inseparabili. Si erano stabiliti nel Devon e si occupavano in prevalenza della gestione di un allevamento per cavalli.